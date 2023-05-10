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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-33-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076895376.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال اليوم الماضي
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 182 قذيفة من عيارات مختلفة، حسبما أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T22:28+0000
2023-05-10T22:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وأوضحت الممثلية في بيان أصدرته عبر صفحتها على "تلغرام": إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 33 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان أن "العدو أطلق 4 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، على غورلوفسكي 23 قصفا مدفعيا من عيار 152 و122 و120 ملم، على ياسينوفاتسكي قذيفة واحدة من عيار 155 ملم، على فولنوفاخا5 قذائف مدفعية عيار 155 و152 ملم".وبحسب البيان ذاته "أطلق العدو 182 مقذوفا من العيارات المختلفة "، مشيرا إلى "أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا، شيروكايا بالكا، وأوزريانوفكا، وياسينوفاتايا، ودونيتسك، وبلاغوداتنوي، وفلاديميروفكا"، وخلال اليوم الماضي، تم تسجيل 45 قصفا من قبل القوات الأوكرانية.يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230509/البنتاغون-نواصل-تدريب-الجيش-الأوكراني-لأطول-فترة-ممكنة-1076839478.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال اليوم الماضي

22:28 GMT 10.05.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Libkos
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 182 قذيفة من عيارات مختلفة، حسبما أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس.
دونيتسك - سبوتنيك. وأوضحت الممثلية في بيان أصدرته عبر صفحتها على "تلغرام": إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 33 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان أن "العدو أطلق 4 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، على غورلوفسكي 23 قصفا مدفعيا من عيار 152 و122 و120 ملم، على ياسينوفاتسكي قذيفة واحدة من عيار 155 ملم، على فولنوفاخا5 قذائف مدفعية عيار 155 و152 ملم".
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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أمس, 19:34 GMT
وبحسب البيان ذاته "أطلق العدو 182 مقذوفا من العيارات المختلفة "، مشيرا إلى "أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا، شيروكايا بالكا، وأوزريانوفكا، وياسينوفاتايا، ودونيتسك، وبلاغوداتنوي، وفلاديميروفكا"، وخلال اليوم الماضي، تم تسجيل 45 قصفا من قبل القوات الأوكرانية.
يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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