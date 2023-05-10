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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/القوات-الروسية-تستهدف-3-ألوية-نوعية-أوكرانية-في-دونيتسك-وأرتيوموفسك--1076874330.html
القوات الروسية تستهدف 3 ألوية نوعية أوكرانية في دونيتسك وأرتيوموفسك
القوات الروسية تستهدف 3 ألوية نوعية أوكرانية في دونيتسك وأرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت 3 ألوية نوعية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وضواحي أرتيوموفسك. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T12:00+0000
2023-05-10T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تعرضت وحدات ألوية الهجوم الآلي 67، واللواء 80، واللواء 5 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لضربات جوية تكتيكية ولنيران الجيش والمدفعية الروسية، في مناطق كراسنوي وستوبوشكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، والضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك".وتابع البيان: "في اتجاه دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية قتالها في الضواحي الشمالية الغربية والغربية لمدينة أرتيوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بتقييد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".ونفذ الطيران خلال اليوم الماضي عشر طلعات جوية، ورحلتين بطائرة هليكوبتر في هذه المنطقة خلال النهار، وقامت مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية" بـ 98 مهمة إطلاق نار.وبلغت خسائر العدو في هدا الاتجاه أكثر من 240 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات بالإضافة إلى منشأة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" خلال النهار.بالإضافة إلى ذلك، في منطقة بيلوكوزمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية التابعة للواء المدفعية 55 الأوكراني.وأضاف البيان بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-27" في مقاطعة خاركوف، 10 طائرات مسيرة و 4 قذائف هايمارس.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-27--في-خاركوف-1076871619.html
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القوات الروسية تستهدف 3 ألوية نوعية أوكرانية في دونيتسك وأرتيوموفسك

12:00 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 10.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت 3 ألوية نوعية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وضواحي أرتيوموفسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تعرضت وحدات ألوية الهجوم الآلي 67، واللواء 80، واللواء 5 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لضربات جوية تكتيكية ولنيران الجيش والمدفعية الروسية، في مناطق كراسنوي وستوبوشكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، والضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك".
وتابع البيان: "في اتجاه دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية قتالها في الضواحي الشمالية الغربية والغربية لمدينة أرتيوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بتقييد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
ونفذ الطيران خلال اليوم الماضي عشر طلعات جوية، ورحلتين بطائرة هليكوبتر في هذه المنطقة خلال النهار، وقامت مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية" بـ 98 مهمة إطلاق نار.
منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في الحقل العسكري أشولوك في منطقة أرستراخان، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" في خاركوف
11:30 GMT
وبلغت خسائر العدو في هدا الاتجاه أكثر من 240 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات بالإضافة إلى منشأة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" خلال النهار.
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة بيلوكوزمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية التابعة للواء المدفعية 55 الأوكراني.
وأضاف البيان بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-27" في مقاطعة خاركوف، 10 طائرات مسيرة و 4 قذائف هايمارس.
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