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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/المدفعية-الروسية-تحبط-3-محاولات-تبديل-للقوات-الأوكرانية-في-المواقع-الأمامية-1076845640.html
المدفعية الروسية تحبط 3 محاولات تبديل للقوات الأوكرانية في المواقع الأمامية
المدفعية الروسية تحبط 3 محاولات تبديل للقوات الأوكرانية في المواقع الأمامية
تمكنت قوات المدفعية الروسية التابعة لقوات مجموعة "زاباد"، اليوم الأربعاء، من إحباط 3 محاولات تبديل للقوات الأوكرانية في المواقع الأمامية. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T02:45+0000
2023-05-10T02:45+0000
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موسكو - سبوتنيك. جاءت تلك الأنباء على لسان رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية سيرغي زيبنسكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك".وأضاف زيبنسكي أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا"، كاشفا عن أن محاولات التبديل تم إحباطها في بلدات دفوريتشينوي، سينكوفكا، تاباييفك.ولفت رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" إلى أنه في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، نفذت مقاتلات تابعة لمجموعة قوات "زاباد" الروسية عشر غارات جوية على مواقع تجمع لأفراد وعتاد للواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر.وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إنه منذ الشتاء، قدم الحلف وشركاؤه لأوكرانيا مساعدة عسكرية غير مسبوقة.وقال ستولتنبرغ، في تصريح إعلامي: "منذ الشتاء... كانت هناك شحنات غير مسبوقة من الأسلحة والذخيرة الجديدة وقطع الغيار والتدريب"، وأضاف أن "الناتو" وشركاؤه دربوا أكثر من تسعة ألوية (أوكرانية) هذا الشتاء، وهي الآن "بكامل طاقمها".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.وقال البنتاغون، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الناتو, البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الناتو, البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية

المدفعية الروسية تحبط 3 محاولات تبديل للقوات الأوكرانية في المواقع الأمامية

02:45 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تمكنت قوات المدفعية الروسية التابعة لقوات مجموعة "زاباد"، اليوم الأربعاء، من إحباط 3 محاولات تبديل للقوات الأوكرانية في المواقع الأمامية.
موسكو - سبوتنيك. جاءت تلك الأنباء على لسان رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية سيرغي زيبنسكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف زيبنسكي أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا"، كاشفا عن أن محاولات التبديل تم إحباطها في بلدات دفوريتشينوي، سينكوفكا، تاباييفك.
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ولفت رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" إلى أنه في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، نفذت مقاتلات تابعة لمجموعة قوات "زاباد" الروسية عشر غارات جوية على مواقع تجمع لأفراد وعتاد للواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إنه منذ الشتاء، قدم الحلف وشركاؤه لأوكرانيا مساعدة عسكرية غير مسبوقة.
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وقال ستولتنبرغ، في تصريح إعلامي: "منذ الشتاء... كانت هناك شحنات غير مسبوقة من الأسلحة والذخيرة الجديدة وقطع الغيار والتدريب"، وأضاف أن "الناتو" وشركاؤه دربوا أكثر من تسعة ألوية (أوكرانية) هذا الشتاء، وهي الآن "بكامل طاقمها".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال البنتاغون، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.
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