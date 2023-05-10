https://sputnikarabic.ae/20230510/المسار-الشرقي-للممر-شمال---جنوب-1076868512.html
المسار الشرقي للممر "شمال - جنوب"
المسار الشرقي للممر "شمال - جنوب"
أعلن ألكسندر بلاخين، سفير روسيا الاتحادية لدى تركمانستان، عزم بلاده الانضمام إلى الممر "شمال - جنوب". سيكون المسار الشرقي لهذا الممر طريقًا مباشرًا للسكك... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T11:17+0000
2023-05-10T11:17+0000
2023-05-10T11:17+0000
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تعرف على المسار الشرقي للممر "شمال - جنوب" من خلال المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".اقرأ المزيد حول طريق النقل الدولي المتعدد الوسائط "شمال - جنوب"
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انفوجرافيك, روسيا, إيران, أخبار إيران, أخبار الهند اليوم, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, إيران, أخبار إيران, أخبار الهند اليوم, инфографика
المسار الشرقي للممر "شمال - جنوب"
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أعلن ألكسندر بلاخين، سفير روسيا الاتحادية لدى تركمانستان، عزم بلاده الانضمام إلى الممر "شمال - جنوب". سيكون المسار الشرقي لهذا الممر طريقًا مباشرًا للسكك الحديدية عبر كازاخستان وتركمانستان مع إمكانية الوصول إلى شبكة السكك الحديدية الإيرانية.
تعرف على المسار الشرقي للممر "شمال - جنوب" من خلال المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".