https://sputnikarabic.ae/20230510/المقاومة-الفلسطينية-تطلق-مئات-الصواريخ-تجاه-إسرائيل-تحت-اسم-ثأر-الاحرار-1076887387.html
المقاومة الفلسطينية تطلق مئات الصواريخ تجاه إسرائيل تحت اسم "ثأر الأحرار"
المقاومة الفلسطينية تطلق مئات الصواريخ تجاه إسرائيل تحت اسم "ثأر الأحرار"
أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" بإطلاق مئات الصواريخ تجاه إسرائيل، وقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن أكثر من 300... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T15:59+0000
2023-05-10T15:59+0000
2023-05-10T15:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
المقاومة الفلسطينية
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وأصيب 5 إسرائيليين جراء إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، واستهدفت تل أبيب وعطلت حركة الطيران في مطار بن غوريون، في حين واصلت إسرائيل غاراتها على القطاع، حيث قتل منذ ساعات الصباح 4 فلسطينيين ليرتفع عدد الضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21 بينهم 5 أطفال و4 سيدات، وإصابة 42 آخرين بجراح مختلفة، وفقاً لبيان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, المقاومة الفلسطينية
أخبار فلسطين اليوم, المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية تطلق مئات الصواريخ تجاه إسرائيل تحت اسم "ثأر الأحرار"
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أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" بإطلاق مئات الصواريخ تجاه إسرائيل، وقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن أكثر من 300 صاروخ أُطلقت من غزة باتجاه إسرائيل منذ ساعات الظهيرة.
وأصيب 5 إسرائيليين جراء إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، واستهدفت تل أبيب وعطلت حركة الطيران في مطار بن غوريون، في حين واصلت إسرائيل غاراتها على القطاع، حيث قتل منذ ساعات الصباح 4 فلسطينيين ليرتفع عدد الضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21 بينهم 5 أطفال و4 سيدات، وإصابة 42 آخرين بجراح مختلفة، وفقاً لبيان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.