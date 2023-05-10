https://sputnikarabic.ae/20230510/برشلونة-يعلن-رسميا-رحيل-لاعبه-بوسكيتس-بعد-رحلة-استمرت-15-عاما-1076865334.html
برشلونة يعلن رسميا رحيل لاعبه بوسكيتس بعد رحلة استمرت 15 عاما
برشلونة يعلن رسميا رحيل لاعبه بوسكيتس بعد رحلة استمرت 15 عاما
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، "رسميا رحيل لاعبه سيرجيو بوسكيتس، بعد رحلة استمرت 15 عامًا داخل صفوف الفريق الكتالوني". 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T11:03+0000
2023-05-10T11:03+0000
2023-05-10T11:03+0000
مجتمع
نادي برشلونة
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أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة
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ونشر برشلونة فيديو عبر حسابه على "تويتر"، يتضمن العديد من اللحظات الرائعة التي عاشها بوسكيتس في ملعب "كامب نو" على مدار 15 عاما".ووجه بوسكيتس، الشكر إلى جميع الأشخاص الذين أتاحوا له هذه التجربة، قائلا: "شكرا جزيلا على كل شيء.. ونراكم قريبا في المباريات الأخيرة".وينتهي عقد سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة في 30 يونيو/ حزيران المقبل، لكن سينتهي مسيرته مع البارسا لعدم تجديد عقده.وكان برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني الشهير قال: إن "ليونيل ميسي وافق على عرض الانتقال إلى الهلال السعودي هذا الصيف"، مشيرا إلى اقتراب الهلال أيضا من الحصول على خدمات سيرجيو بوسكيتس لمدة عامين.وأضاف أن "جوردي ألبا من الممكن أن ينتقل إلى الفريق السعودي الملقب بـ"الزعيم"، حال موافقته على إنهاء عقده الحالي مع نادي برشلونة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي برشلونة, ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, منوعات
نادي برشلونة, ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, منوعات
برشلونة يعلن رسميا رحيل لاعبه بوسكيتس بعد رحلة استمرت 15 عاما
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، "رسميا رحيل لاعبه سيرجيو بوسكيتس، بعد رحلة استمرت 15 عامًا داخل صفوف الفريق الكتالوني".
ونشر برشلونة فيديو عبر حسابه على "تويتر"، يتضمن العديد من اللحظات الرائعة التي عاشها بوسكيتس في ملعب "كامب نو" على مدار 15 عاما".
ووجه بوسكيتس، الشكر إلى جميع الأشخاص الذين أتاحوا له هذه التجربة، قائلا: "شكرا جزيلا على كل شيء.. ونراكم قريبا في المباريات الأخيرة".
وينتهي عقد سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة في 30 يونيو/ حزيران المقبل، لكن سينتهي مسيرته مع البارسا لعدم تجديد عقده.
وكان برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني الشهير قال: إن "ليونيل ميسي وافق على عرض الانتقال إلى الهلال السعودي
هذا الصيف"، مشيرا إلى اقتراب الهلال أيضا من الحصول على خدمات سيرجيو بوسكيتس لمدة عامين.
وأضاف أن "جوردي ألبا من الممكن أن ينتقل إلى الفريق السعودي الملقب بـ"الزعيم"، حال موافقته على إنهاء عقده الحالي مع نادي برشلونة".