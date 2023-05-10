https://sputnikarabic.ae/20230510/بعد-تصريح-بوتين-عن-المنشآت-العسكرية-الروسية-بها-ما-هي-القدرات-العسكرية-لقرغيزستان-1076863577.html
ما هي القدرات العسكرية لقرغيزستان؟
ما هي القدرات العسكرية لقرغيزستان؟
يصنف جيش قرغيزستان في المرتبة رقم 39 بين أقوى الجيوش الآسيوية ويحتل المرتبة رقم 107 بين أضخم 145 جيشا في العالم. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T10:35+0000
2023-05-10T10:35+0000
2023-05-10T10:35+0000
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كما يمثل جيش قرغيزستان أحد جيوش منظمة الأمن الجماعي التي تضم الجيش الروسي، ثاني أقوى جيش في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.يقدر عدد سكان قرغيزستان بنحو 6 ملايين نسمة، بينهم حوالي 3 ملايين نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل، بينما يتجاوز عدد من يصلحون للخدمة العسكرية 2.4 مليون نسمة.ما هو حجم القوة البشرية لجيش قرغيزستان؟يضم جيش قرغيزستان قوة عسكرية إجمالية تقدر بـ 25 ألف فرد بينهم 15 ألف فرد يمثلون القوات العاملة و10 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية، بينما لا توجد قوات احتياطية.ما هو حجم العتاد العسكري لجيش قرغيزستان؟وتمتلك قرغيزستان قوة دعم لوجيستي تضم مينائين و28 مطارا وشبكة طرق يصل طولها لـ 34 ألف كيلومترا، إضافة إلى شبكة سكك حديدية بطول 424 كيلومترا، إضافة إلى ممرات مائية طولها الإجمالي 600 كيلومترا.وفي بيان مشترك يوم الإثنين الماضي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس قرغيزستان صدير جباروف، أكد الرئيسان اتباع سياسة منسقة في مجال ضمان الأمن، مشددان على أهمية تطوير المنشآت العسكرية الروسية في قرغيزستان.
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https://sputnikarabic.ae/20230508/بوتين-يؤكد-على-تطوير-المنشآت-العسكرية-الروسية-في-قرغيزستان-1076790693.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار قرغيزستان
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار قرغيزستان
ما هي القدرات العسكرية لقرغيزستان؟
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يصنف جيش قرغيزستان في المرتبة رقم 39 بين أقوى الجيوش الآسيوية ويحتل المرتبة رقم 107 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
كما يمثل جيش قرغيزستان أحد جيوش منظمة الأمن الجماعي التي تضم الجيش الروسي، ثاني أقوى جيش في العالم، وفقا لإحصائيات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
يقدر عدد سكان قرغيزستان بنحو 6 ملايين نسمة، بينهم حوالي 3 ملايين نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل، بينما يتجاوز عدد من يصلحون للخدمة العسكرية 2.4 مليون نسمة.
ما هو حجم القوة البشرية لجيش قرغيزستان؟
يضم جيش قرغيزستان قوة عسكرية
إجمالية تقدر بـ 25 ألف فرد بينهم 15 ألف فرد يمثلون القوات العاملة و10 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية، بينما لا توجد قوات احتياطية.
ما هو حجم العتاد العسكري لجيش قرغيزستان؟
5 آلاف و268 مركبة عسكرية.
وتمتلك قرغيزستان قوة دعم لوجيستي تضم مينائين و28 مطارا وشبكة طرق يصل طولها لـ 34 ألف كيلومترا، إضافة إلى شبكة سكك حديدية بطول 424 كيلومترا، إضافة إلى ممرات مائية طولها الإجمالي 600 كيلومترا.
وفي بيان مشترك يوم الإثنين الماضي، للرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، ورئيس قرغيزستان صدير جباروف، أكد الرئيسان اتباع سياسة منسقة في مجال ضمان الأمن، مشددان على أهمية تطوير المنشآت العسكرية
الروسية في قرغيزستان.