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https://sputnikarabic.ae/20230510/بوتين-يكلف-الحكومة-العمل-على-إبرام-اتفاق-حكومي-لزيادة-صادرات-الحبوب-إلى-الصين-1076887985.html
بوتين يكلف الحكومة بدراسة إبرام اتفاق مع الصين لزيادة صادرات الحبوب
بوتين يكلف الحكومة بدراسة إبرام اتفاق مع الصين لزيادة صادرات الحبوب
كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء بدراسة مسألة إبرام اتفاق حكومي دولي بين روسيا والصين، بشأن مشروع "ممر الحبوب البري الجديد بين... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T16:14+0000
2023-05-10T16:38+0000
روسيا
الصين
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وجاء في الأمر الرئاسي: "النظر في مسألة إبرام اتفاق حكومي بين روسيا والصين الشعبية بشأن مشروع "الممر البري الجديد للحبوب بين روسيا والصين" من أجل زيادة إنتاج الحبوب في أراضي المقاطعات الفيدرالية الروسية في الشرق الأقصى والأورال وسيبيريا،، وكذلك زيادة حجم صادراتها إلى سوق جمهورية الصين الشعبية".وأشار الأمر الرئاسي إلى أن الموعد النهائي لتنفيذ الأمر هو 1 أكتوبر 2023.يذكر، أنه في نهاية عام 2022، زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 29.3% وبلغت مستوى قياسيًا: 190.271 مليار دولار.وقد حدد الزعيمان الروسي والصيني هدفًا لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليرتفع من مستوى 100 مليار سنويًا، الذي تم الوصول له في عام 2018، إلى 200 مليار بحلول عام 2024.والجدير بالذكر، أنه بعد المحادثات بين قادة روسيا والصين، التي جرت في بكين يوم 4 شباط/ فبراير 2022، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وضع هدفًا جديدًا لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 250 مليار دولار سنويًا.
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

بوتين يكلف الحكومة بدراسة إبرام اتفاق مع الصين لزيادة صادرات الحبوب

16:14 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 16:38 GMT 10.05.2023)
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL
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كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء بدراسة مسألة إبرام اتفاق حكومي دولي بين روسيا والصين، بشأن مشروع "ممر الحبوب البري الجديد بين روسيا - الصين" بحلول أكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء في الأمر الرئاسي: "النظر في مسألة إبرام اتفاق حكومي بين روسيا والصين الشعبية بشأن مشروع "الممر البري الجديد للحبوب بين روسيا والصين" من أجل زيادة إنتاج الحبوب في أراضي المقاطعات الفيدرالية الروسية في الشرق الأقصى والأورال وسيبيريا،، وكذلك زيادة حجم صادراتها إلى سوق جمهورية الصين الشعبية".
وأشار الأمر الرئاسي إلى أن الموعد النهائي لتنفيذ الأمر هو 1 أكتوبر 2023.
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يذكر، أنه في نهاية عام 2022، زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 29.3% وبلغت مستوى قياسيًا: 190.271 مليار دولار.
وقد حدد الزعيمان الروسي والصيني هدفًا لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليرتفع من مستوى 100 مليار سنويًا، الذي تم الوصول له في عام 2018، إلى 200 مليار بحلول عام 2024.
والجدير بالذكر، أنه بعد المحادثات بين قادة روسيا والصين، التي جرت في بكين يوم 4 شباط/ فبراير 2022، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وضع هدفًا جديدًا لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 250 مليار دولار سنويًا.
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