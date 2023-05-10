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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/تجدد-دوي-صفارات-الإنذار-بمقاطعتي-تشيرنيغيف-وسومي-في-أوكرانيا-1076895800.html
تجدد دوي صفارات الإنذار بمقاطعتي تشيرنيغيف وسومي في أوكرانيا
تجدد دوي صفارات الإنذار بمقاطعتي تشيرنيغيف وسومي في أوكرانيا
تجدد إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي تشيرنيغيف وسومي في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية، حسبما أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T23:38+0000
2023-05-10T23:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وأظهرت الخريطة إطلاق صفارات الإنذار الساعة 1.52 بتوقيت موسكو، بعدما دوت في وقت سابق في هاتين المقاطعتين ولكن تم إلغاؤها لاحقا.ويشن الجيش الروسي ضربات صاروخية وجوية على لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنته استخبارات نظام كييف.وكانت القوات الأوكرانية قد قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 182 قذيفة من عيارات مختلفة، حسبما أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس.وأوضحت الممثلية في بيان أصدرته عبر صفحتها على "تلغرام": إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 33 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان أن "العدو أطلق 4 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، على غورلوفسكي 23 قصفا مدفعيا من عيار 152 و122 و120 ملم، على ياسينوفاتسكي قذيفة واحدة من عيار 155 ملم، على فولنوفاخا5 قذائف مدفعية عيار 155 و152 ملم".يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230510/ظابط-في-المخابرات-البريطانية-الوضع-في-أوكرانيا-انقلب-180درجة-1076882693.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

تجدد دوي صفارات الإنذار بمقاطعتي تشيرنيغيف وسومي في أوكرانيا

23:38 GMT 10.05.2023
© AP Photo / Daniel Coleتحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Daniel Cole
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تجدد إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي تشيرنيغيف وسومي في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية، حسبما أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.
موسكو- سبوتنيك. وأظهرت الخريطة إطلاق صفارات الإنذار الساعة 1.52 بتوقيت موسكو، بعدما دوت في وقت سابق في هاتين المقاطعتين ولكن تم إلغاؤها لاحقا.
ويشن الجيش الروسي ضربات صاروخية وجوية على لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنته استخبارات نظام كييف.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجة
14:17 GMT
وكانت القوات الأوكرانية قد قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 182 قذيفة من عيارات مختلفة، حسبما أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس.
وأوضحت الممثلية في بيان أصدرته عبر صفحتها على "تلغرام": إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 33 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
بوتين: شعب أوكرانيا أصبح رهينة للانقلاب وخطط الغرب
أمس, 08:15 GMT
وأضاف البيان أن "العدو أطلق 4 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، على غورلوفسكي 23 قصفا مدفعيا من عيار 152 و122 و120 ملم، على ياسينوفاتسكي قذيفة واحدة من عيار 155 ملم، على فولنوفاخا5 قذائف مدفعية عيار 155 و152 ملم".
يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
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