https://sputnikarabic.ae/20230510/تجدد-دوي-صفارات-الإنذار-بمقاطعتي-تشيرنيغيف-وسومي-في-أوكرانيا-1076895800.html

تجدد دوي صفارات الإنذار بمقاطعتي تشيرنيغيف وسومي في أوكرانيا

تجدد دوي صفارات الإنذار بمقاطعتي تشيرنيغيف وسومي في أوكرانيا

تجدد إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي تشيرنيغيف وسومي في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية، حسبما أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية... 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T23:38+0000

2023-05-10T23:38+0000

2023-05-10T23:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو- سبوتنيك. وأظهرت الخريطة إطلاق صفارات الإنذار الساعة 1.52 بتوقيت موسكو، بعدما دوت في وقت سابق في هاتين المقاطعتين ولكن تم إلغاؤها لاحقا.ويشن الجيش الروسي ضربات صاروخية وجوية على لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنته استخبارات نظام كييف.وكانت القوات الأوكرانية قد قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 182 قذيفة من عيارات مختلفة، حسبما أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس.وأوضحت الممثلية في بيان أصدرته عبر صفحتها على "تلغرام": إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 33 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان أن "العدو أطلق 4 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، على غورلوفسكي 23 قصفا مدفعيا من عيار 152 و122 و120 ملم، على ياسينوفاتسكي قذيفة واحدة من عيار 155 ملم، على فولنوفاخا5 قذائف مدفعية عيار 155 و152 ملم".يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

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