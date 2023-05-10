https://sputnikarabic.ae/20230510/تركيا-تعلن-إنقاذ-46-مهاجرا-في-مياهها-الإقليمية-1076887811.html

تركيا تعلن إنقاذ 46 مهاجرا في مياهها الإقليمية

تركيا تعلن إنقاذ 46 مهاجرا في مياهها الإقليمية

أعلنت السلطات التركية إنقاذ 46 مهاجرا غير شرعي في المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل ولاية إزمير. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T16:12+0000

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جاء هذا في بيان صادر عن خفر السواحل التركي، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال خفر السواحل إنه تسلم بلاغا يفيد بوجود مهاجرين عالقين على متن قارب مطاطي، قبالة سواحل منطقتي جشمة وديكيلي في إزمير.وعند وصوله إلى المكان عثر خفر السواحل على 46 مهاجرا غير شرعي عالقين في بحر إيجة.واتهم خفر السواحل السلطات اليونانية بإجبار هؤلاء المهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.وقبل أيام، أعلنت السلطات التركية ترحيل 1390 مهاجرا غير شرعي، خلال الأسبوع الأخير.وبهذا ارتفع إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى ترحيلهم منذ مطلع العام الجاري، إلى 35 ألفا و131 مهاجرا.ووفقا لإدارة الهجرة، فإن حملة الجنسيتين الأفغانية والباكستانية، تصدروا الأشخاص المرحلين من المهاجرين غير الشرعيين.

https://sputnikarabic.ae/20221106/تركيا-تعلن-ترحيل-أكثر-من-ألفي-مهاجر-غير-نظامي-خلال-أسبوع-1069888192.html

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