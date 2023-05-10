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https://sputnikarabic.ae/20230510/تركيا-تعلن-إنقاذ-46-مهاجرا-في-مياهها-الإقليمية-1076887811.html
تركيا تعلن إنقاذ 46 مهاجرا في مياهها الإقليمية
تركيا تعلن إنقاذ 46 مهاجرا في مياهها الإقليمية
أعلنت السلطات التركية إنقاذ 46 مهاجرا غير شرعي في المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل ولاية إزمير. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T16:12+0000
2023-05-10T16:12+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن خفر السواحل التركي، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال خفر السواحل إنه تسلم بلاغا يفيد بوجود مهاجرين عالقين على متن قارب مطاطي، قبالة سواحل منطقتي جشمة وديكيلي في إزمير.وعند وصوله إلى المكان عثر خفر السواحل على 46 مهاجرا غير شرعي عالقين في بحر إيجة.واتهم خفر السواحل السلطات اليونانية بإجبار هؤلاء المهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.وقبل أيام، أعلنت السلطات التركية ترحيل 1390 مهاجرا غير شرعي، خلال الأسبوع الأخير.وبهذا ارتفع إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى ترحيلهم منذ مطلع العام الجاري، إلى 35 ألفا و131 مهاجرا.ووفقا لإدارة الهجرة، فإن حملة الجنسيتين الأفغانية والباكستانية، تصدروا الأشخاص المرحلين من المهاجرين غير الشرعيين.
https://sputnikarabic.ae/20221106/تركيا-تعلن-ترحيل-أكثر-من-ألفي-مهاجر-غير-نظامي-خلال-أسبوع-1069888192.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اليونان
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اليونان

تركيا تعلن إنقاذ 46 مهاجرا في مياهها الإقليمية

16:12 GMT 10.05.2023
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sakis Mitrolidis
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أعلنت السلطات التركية إنقاذ 46 مهاجرا غير شرعي في المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل ولاية إزمير.
جاء هذا في بيان صادر عن خفر السواحل التركي، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
تركيا تعلن ترحيل أكثر من ألفي مهاجر غير نظامي خلال أسبوع
6 نوفمبر 2022, 16:49 GMT
وقال خفر السواحل إنه تسلم بلاغا يفيد بوجود مهاجرين عالقين على متن قارب مطاطي، قبالة سواحل منطقتي جشمة وديكيلي في إزمير.
وعند وصوله إلى المكان عثر خفر السواحل على 46 مهاجرا غير شرعي عالقين في بحر إيجة.
واتهم خفر السواحل السلطات اليونانية بإجبار هؤلاء المهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.
وقبل أيام، أعلنت السلطات التركية ترحيل 1390 مهاجرا غير شرعي، خلال الأسبوع الأخير.
وبهذا ارتفع إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى ترحيلهم منذ مطلع العام الجاري، إلى 35 ألفا و131 مهاجرا.
ووفقا لإدارة الهجرة، فإن حملة الجنسيتين الأفغانية والباكستانية، تصدروا الأشخاص المرحلين من المهاجرين غير الشرعيين.
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