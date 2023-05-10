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https://sputnikarabic.ae/20230510/تركيا-تعلن-شحن-30-مليون-طن-حبوب-من-أوكرانيا-منذ-يوليو-الماضي-1076885982.html
تركيا تعلن شحن 30 مليون طن حبوب من أوكرانيا منذ يوليو الماضي
تركيا تعلن شحن 30 مليون طن حبوب من أوكرانيا منذ يوليو الماضي
أعلنت تركيا شحن 30 مليون طن حبوب من موانئ أوكرانيا في إطار اتفاقية الحبوب الموقعة في 22 يوليو/ تموز 2022. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T16:10+0000
2023-05-10T16:10+0000
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جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، في ولاية قيصري، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع التركي: "بفضل اتفاقية الحبوب التي وقعناها في 22 يوليو الماضي، تم شحن 30 مليون طن من الحبوب إلى المحتاجين".وأشار إلى أن اجتماع نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا ومسؤولي الأمم المتحدة قد بدأ في إسطنبول.وأضاف: "نواصل مفاوضاتنا لضمان عدم توقف الاتفاقية والحفاظ على الاستقرار".وأعلنت تركيا أمس الثلاثاء، أن إسطنبول تستضيف في 10 و11 مايو/ أيار الجاري، مفاوضات رباعية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لمناقشة عدد من القضايا منها تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.وينتهي العمل باتفاقية تصدير الحبوب في يوم 18 من الشهر الجاري، في حين تبحث الأطراف المعنية سبل تمديد الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230510/انطلاق-اجتماع-رفيع-المستوى-بشأن-صفقة-الحبوب-في-إسطنبول--1076884582.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا

تركيا تعلن شحن 30 مليون طن حبوب من أوكرانيا منذ يوليو الماضي

16:10 GMT 10.05.2023
© AFP 2023سفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023
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أعلنت تركيا شحن 30 مليون طن حبوب من موانئ أوكرانيا في إطار اتفاقية الحبوب الموقعة في 22 يوليو/ تموز 2022.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، في ولاية قيصري، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
انطلاق اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول
14:55 GMT
وقال وزير الدفاع التركي: "بفضل اتفاقية الحبوب التي وقعناها في 22 يوليو الماضي، تم شحن 30 مليون طن من الحبوب إلى المحتاجين".
وأشار إلى أن اجتماع نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا ومسؤولي الأمم المتحدة قد بدأ في إسطنبول.
وأضاف: "نواصل مفاوضاتنا لضمان عدم توقف الاتفاقية والحفاظ على الاستقرار".
وأعلنت تركيا أمس الثلاثاء، أن إسطنبول تستضيف في 10 و11 مايو/ أيار الجاري، مفاوضات رباعية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لمناقشة عدد من القضايا منها تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.
وينتهي العمل باتفاقية تصدير الحبوب في يوم 18 من الشهر الجاري، في حين تبحث الأطراف المعنية سبل تمديد الاتفاق.
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