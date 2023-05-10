https://sputnikarabic.ae/20230510/خبير-اللقاء-الرباعي-يعكس-رغبة-كل-الأطراف-لتسوية-العلاقات-السورية-التركية--1076880423.html
خبير: اللقاء الرباعي يعكس رغبة كل الأطراف لتسوية العلاقات السورية التركية
خبير: اللقاء الرباعي يعكس رغبة كل الأطراف لتسوية العلاقات السورية التركية
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T13:26+0000
2023-05-10T13:26+0000
2023-05-10T13:38+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076880064_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_ac651f6dd76fcf78a8170d2983f533c7.png
خبير: اللقاء الرباعي يعكس رغبة كل الأطراف لتسوية العلاقات السورية التركية
خبير: اللقاء الرباعي يعكس رغبة كل الأطراف لتسوية العلاقات السورية التركية
لافروف يقترح وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، ويقول في هذا الصدد المحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:بدوره، يقول الخبير في الشأن التركي، محمود علوش، في حديث لبرنامجنا:الإدارة الأمريكية لا تنوي تزويد نظام كييف بصواريخ بعيدة المدى كما تفعل بريطانيا، يقول الخبير في الشأن الروسي د.سمير أيوب:مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرون في حادث إطلاق نار في جربة. عن هذا الموضوع، قال المحلّل السياسي التونسي، الأستاذ خالد عبيد لبرنامج "بلا قيود":روسيا والجزائر تعملان على زيادة التجارة بين البلدين. يقول البرلماني والخبير الاقتصادي الجزائري، الأستاذ برّيش عبد القادر:سوريا والسعودية على طريق إنشاء سفارات بين البلدين، ويقول الخبير في الشؤون العربية، الدكتور حسام شعيب، في حديث لبرنامجنا:مطالب حقوقية بتعديل القوانين للمساواة بين الجنسين في المغرب. عن هذا الموضوع، قالت رئيسة منظمة حقوق النساء الاتحاديات المغربيات، السيدة حنان رحاب لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076880064_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_77850e474efaf01e7c51ca94305dca46.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: اللقاء الرباعي يعكس رغبة كل الأطراف لتسوية العلاقات السورية التركية
13:26 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 13:38 GMT 10.05.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
لافروف يقترح وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، ويقول في هذا الصدد المحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:
هذا شيء طبيعي أن يتم وضع خريطة طريق، نظرا للخلافات والمشاكل المتعددة، بين البلدين، ويبدو أن الظروف أصبحت مناسبة لتسوية الأوضاع وتحسين العلاقات.
بدوره، يقول الخبير في الشأن التركي، محمود علوش، في حديث لبرنامجنا:
هذا اللقاء الرباعي اليوم في موسكو، له أهمية كبيرة على مستوى المفاوضات بين دمشق وأنقرة، وبالتالي يعكس رغبة لدى كل الأطراف لدفع مسار الحوار والتوصل إلى تفاهم يمكن أن يعيد العلاقات السورية التركية في المستقبل المنظور.
الإدارة الأمريكية لا تنوي تزويد نظام كييف بصواريخ بعيدة المدى كما تفعل بريطانيا، يقول الخبير في الشأن الروسي د.سمير أيوب:
إن إعلان الولايات المتحدة يدخل في إطار المناورات، وتريد أن تتميز عن بريطانيا إعلاميا، لكن دعم الدول الغربية لأوكرانيا يشير إلى الاستمرار في الدفع باتجاه استمرار هذه الحرب.
مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرون في حادث إطلاق نار في جربة. عن هذا الموضوع، قال المحلّل السياسي التونسي، الأستاذ خالد عبيد لبرنامج "بلا قيود":
إن دوافع هذه الجريمة وحتى اللحظة غير واضح إن كانت متعمدة، وربما قد تكون هناك رغبة حقيقة من القائم بها من أجل استهداف الرمز الديني، يحدث كل سنة في معبد الغريبة، وقد تكون كرد فعل من بعض الأوساط المتطرفة لإسقاط الحكم الحالي، لأنها تدرك أن أحد أعمدة الاقتصاد التونسي هي السياحة.
روسيا والجزائر تعملان على زيادة التجارة بين البلدين. يقول البرلماني والخبير الاقتصادي الجزائري، الأستاذ برّيش عبد القادر:
إن هناك علاقات تاريخية وطيدة بين روسيا والجزائر، وهناك ثقة متبادلة بين الجانبين، واليوم بلادنا تسعى لتطوير اقتصاداتها في عدة مجالات والتعاون مع عدة دول لتحقيق المصلحة الوطنية، وتكون شراكاتنا مبنية على مبدأ رابح- رابح.
سوريا والسعودية على طريق إنشاء سفارات بين البلدين، ويقول الخبير في الشؤون العربية، الدكتور حسام شعيب، في حديث لبرنامجنا:
أعتقد أن السعودية كانت تنتظر خطوة دمشق لإعادة فتح السفارة السورية في الرياض، وهذا يعتبر مقدمة لدعوة سوريا للقمة العربية المرتقبة في الرياض في الأيام المقبلة.
مطالب حقوقية بتعديل القوانين للمساواة بين الجنسين في المغرب. عن هذا الموضوع، قالت رئيسة منظمة حقوق النساء الاتحاديات المغربيات، السيدة حنان رحاب لبرنامجنا:
إن تأثير تواجد النساء داخل المؤسسات المنتخبة سواء البرلمانية أو المحلية منها، لا يزال غير واضحا بحكم أن طبيعة التعامل مع ولوج النساء إلى المؤسسات التمثيلية تختلف من حزب إلى آخر، إذ انتقلنا من مرحلة ترشيح المناضلات والمؤمنات بحقوق الإنسان، إلى ثقافة ترشيح الصديقات والمقربات التي قد لا تكون مؤمنة بثقافة حقوق الإنسان والمساواة، نحن في صراع، حتى أن هذا الأمر أثر علينا كحركة نسوية في المغرب.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...