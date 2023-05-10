https://sputnikarabic.ae/20230510/خبير-اللقاء-الرباعي-يعكس-رغبة-كل-الأطراف-لتسوية-العلاقات-السورية-التركية--1076880423.html

خبير: اللقاء الرباعي يعكس رغبة كل الأطراف لتسوية العلاقات السورية التركية

خبير: اللقاء الرباعي يعكس رغبة كل الأطراف لتسوية العلاقات السورية التركية

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T13:26+0000

2023-05-10T13:26+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: اللقاء الرباعي يعكس رغبة كل الأطراف لتسوية العلاقات السورية التركية خبير: اللقاء الرباعي يعكس رغبة كل الأطراف لتسوية العلاقات السورية التركية

لافروف يقترح وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، ويقول في هذا الصدد المحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:بدوره، يقول الخبير في الشأن التركي، محمود علوش، في حديث لبرنامجنا:الإدارة الأمريكية لا تنوي تزويد نظام كييف بصواريخ بعيدة المدى كما تفعل بريطانيا، يقول الخبير في الشأن الروسي د.سمير أيوب:مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرون في حادث إطلاق نار في جربة. عن هذا الموضوع، قال المحلّل السياسي التونسي، الأستاذ خالد عبيد لبرنامج "بلا قيود":روسيا والجزائر تعملان على زيادة التجارة بين البلدين. يقول البرلماني والخبير الاقتصادي الجزائري، الأستاذ برّيش عبد القادر:سوريا والسعودية على طريق إنشاء سفارات بين البلدين، ويقول الخبير في الشؤون العربية، الدكتور حسام شعيب، في حديث لبرنامجنا:مطالب حقوقية بتعديل القوانين للمساواة بين الجنسين في المغرب. عن هذا الموضوع، قالت رئيسة منظمة حقوق النساء الاتحاديات المغربيات، السيدة حنان رحاب لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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