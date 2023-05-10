https://sputnikarabic.ae/20230510/دراسة-تكشف-علامات-مبكرة-لـ-سرطان-القولون-والمستقيم-تظهر-قبل-التشخيص-بعامين-1076888271.html

دراسة تكشف علامات مبكرة لـ "سرطان القولون والمستقيم" تظهر قبل التشخيص بعامين

دراسة تكشف علامات مبكرة لـ "سرطان القولون والمستقيم" تظهر قبل التشخيص بعامين

توصلت دراسة حديثة إلى أن هناك أربع علامات "مبكرة" لسرطان القولون والمستقيم، قالت إنها قد تظهر قبل عامين من تشخيص المرض. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T16:34+0000

2023-05-10T16:34+0000

2023-05-10T16:34+0000

مجتمع

الأخبار

منوعات

الصحة

علوم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104589/01/1045890170_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_93710aff46b4cb2023c3f178559c74de.jpg

يمكن علاج سرطان القولون والمستقيم إذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة. ومع ذلك، يتم الإبلاغ عن غالبية حالات السرطان في مرحلة متقدمة، ما يجعل التعرف على أعراض المرض أمرًا مهمًا.وفقًا لدراسة أجراها باحثو كلية الطب في جامعة واشنطن في سانت لويس، يمكن أن تساعد أربع علامات وأعراض لسرطان القولون والمستقيم في تشخيص المرض مبكرا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".وقالت الجامعة، في بيان رسمي: "قد تكون هذه العلامات مفتاحا للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم وتشخيصه بين البالغين الأصغر سنا".نُشرت الدراسة في 4 مايو/ أيار الجاري، في مجلة المعهد الوطني للسرطان.ووجد الباحثون أربع علامات حاسمة للمرض بين ثلاثة أشهر وسنتين من تشخيص المرض.العلامات هي آلام في البطن ونزيف من المستقيم وإسهال وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.يقول الباحثون إن هذه العلامات تشير إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.وجود عرض واحد يضاعف الخطروجد الباحثون أن "وجود عرض واحد من الأعراض يضاعف الخطر تقريبا؛ وجود عرضين يزيد الخطر بأكثر من 3-5 مرات؛ وجود ثلاثة أو أكثر يزيد الخطر بأكثر من 6-5 مرات".وفقًا لكبير الباحثين، لين كاو، هناك عرضان على وجه الخصوص - نزيف المستقيم وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد (حالة لا توجد فيها خلايا دم حمراء صحية كافية لحمل الأكسجين) - يشيران إلى الحاجة إلى التنظير الداخلي والمتابعة في الوقت المناسب.المواليد ابتداء من عام 1990 لديهم مخاطر مضاعفة للإصابةسلط الباحثون الضوء على اتجاه مقلق للغاية، ما يؤكد تزايد حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين البالغين الأصغر سنا.قال الباحثون إن الأفراد المولودين في عام 1990 لديهم ضعف خطر الإصابة بسرطان القولون وأربعة أضعاف خطر الإصابة بسرطان المستقيم مقارنة بمن ولدوا في عام 1950.ما هي العلامات الأخرى لسرطان القولون والمستقيم التي يجب أن تكون حذرًا بشأنها؟هناك أعراض أخرى لسرطان القولون والمستقيم بينها: تغير في عادات الأمعاء (الإسهال أو الإمساك)، ووجود دم في البراز، والشعور بأن الأمعاء لا تفرغ جيدا، والضعف أو التعب الشديد، وفقدان الوزن غير المبرر.

https://sputnikarabic.ae/20220305/ما-هو-سرطان-القولون-والمستقيم-1059509078.html

https://sputnikarabic.ae/20210911/فقر-الدم-الناجم-عن-نقص-الحديد-الأسباب-والأعراض-والعلاج-1050116580.html

https://sputnikarabic.ae/20210521/دراسة-أطعمة-شائعة-وحديثة-تسبب-سرطان-القولون-والمستقيم-1049029720.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, منوعات, الصحة, علوم, أخبار العالم الآن