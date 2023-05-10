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https://sputnikarabic.ae/20230510/ذعر-وهلع-على-شاطئ-تل-أبيب-في-مشهد-لم-يسجل-من-قبل-فيديو-1076877861.html
ذعر وهلع على شاطئ تل أبيب في مشهد لم يسجل من قبل... فيديو
ذعر وهلع على شاطئ تل أبيب في مشهد لم يسجل من قبل... فيديو
سجلت عدسات الكاميرات مشهدا مثيرا وغريبا في نفس الوقت، رصد اليوم الأربعاء، لسواحل تل أبيب، خلال لحظات إطلاق صافرات الإنذار، في جميع مستوطنات غلاف قطاع غزة من... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T12:45+0000
2023-05-10T12:45+0000
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ويشاهد في الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات خوف وهلع، حيث ركض جميع المتواجدين في البحر باتجاه الأبنية بشكل جماعي.أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "صافرات الإنذار دوت في جميع مستوطنات غلاف قطاع غزة من الجنوب وصولا إلى مدينة تل أبيب".وقالت إن "مدينة تل أبيب تتعرض لهجمة صاروخية"، مؤكدةً أن الصواريخ التي استهدفت منطقة تل أبيب عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية في مطار بن غوريون.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكدا تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".
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نادي الفيديو, العالم, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم, العالم العربي

ذعر وهلع على شاطئ تل أبيب في مشهد لم يسجل من قبل... فيديو

12:45 GMT 10.05.2023
© AFP 2023 / Gil Cohen-Magenمنظر عام للشواطئ الخالية في مدينة تل أبيب الإسرائيلية على البحر المتوسط في 18 مايو 2021
منظر عام للشواطئ الخالية في مدينة تل أبيب الإسرائيلية على البحر المتوسط في 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / Gil Cohen-Magen
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سجلت عدسات الكاميرات مشهدا مثيرا وغريبا في نفس الوقت، رصد اليوم الأربعاء، لسواحل تل أبيب، خلال لحظات إطلاق صافرات الإنذار، في جميع مستوطنات غلاف قطاع غزة من الجنوب وصولا إلى مدينة تل أبيب.
ويشاهد في الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات خوف وهلع، حيث ركض جميع المتواجدين في البحر باتجاه الأبنية بشكل جماعي.

وتظهر اللقطات مجموعات كثيفة من الناس الذين كانوا متواجدين على شاطئ البحر، وهم يركضون بالتجاه اليابسة والأبنية السكنية بهدف الاحتماء، حيث شكل مشهد الركض الجماعي حالة غريبة في المنطقة.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "صافرات الإنذار دوت في جميع مستوطنات غلاف قطاع غزة من الجنوب وصولا إلى مدينة تل أبيب".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "هناك صواريخ كثيفة على يافا وتل أبيب ورامات وغان"، مشيرةً إلى "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وفي منطقة غوش دان".

وقالت إن "مدينة تل أبيب تتعرض لهجمة صاروخية"، مؤكدةً أن الصواريخ التي استهدفت منطقة تل أبيب عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية في مطار بن غوريون.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكدا تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.
وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".
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