https://sputnikarabic.ae/20230510/روسيا-تظهر-مقاربة-بناءة-في-المفاوضات-بشأن-صفقة-الحبوب-1076845947.html
روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب
روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب
أظهرت روسيا مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب وتنتظر حاليا استيفاء الشروط الخاصة بالصادرات الروسية التي سبق التفاوض بشأنها مع الأمم المتحدة، حسبما... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T04:04+0000
2023-05-10T04:04+0000
2023-05-10T04:04+0000
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أنقرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات المصدر ردا على سؤال للوكالة حول موقف الوفد الروسي في المحادثات، قائلا إن روسيا أظهرت مقاربة "بناءة جدا".يشار إلى أن مدينة إسطنبول التركية تستضيف اجتماعا رباعيا رفيع المستوى حول مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، يومي 10 و11 مايو/ أيار الجاري، حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في وقت سابق.يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230502/بيسكوف-الحوار-بشأن-صفقة-الحبوب-مستمر-والاتصالات-جارية-1076563748.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب
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أظهرت روسيا مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب وتنتظر حاليا استيفاء الشروط الخاصة بالصادرات الروسية التي سبق التفاوض بشأنها مع الأمم المتحدة، حسبما أفاد مصدر مطلع على سير المفاوضات لوكالة "سبوتنيك".
أنقرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات المصدر ردا على سؤال للوكالة حول موقف الوفد الروسي في المحادثات، قائلا إن روسيا أظهرت مقاربة "بناءة جدا".
يشار إلى أن مدينة إسطنبول التركية
تستضيف اجتماعا رباعيا رفيع المستوى حول مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، يومي 10 و11 مايو/ أيار الجاري، حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في وقت سابق.
يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية
والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة
على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.