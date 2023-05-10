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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/روسيا-تعلن-انسحابها-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1076863210.html
روسيا تعلن انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
روسيا تعلن انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والتي تم توقيعها عام 1990. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T10:14+0000
2023-05-10T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت الوثيقة الموقعة على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية وجاء فيها: "تم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ممثلا رسميا للرئيس الروسي خلال النظر في مسألة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والموقعة في باريس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1990.وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990، وتم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول بعد انقضاء تسعة سنوات.كما تم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل أربع دول فقط وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا..
https://sputnikarabic.ae/20230428/موسكو-سلوفاكيا-رفضت-مشاركة-الوفد-الروسي-في-دورة-منظمة-معاهدة-حظر-التجارب-النووية-1076434514.html
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روسيا تعلن انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

10:14 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev /  / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev /
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أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والتي تم توقيعها عام 1990.
ونشرت الوثيقة الموقعة على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية وجاء فيها: "تم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ممثلا رسميا للرئيس الروسي خلال النظر في مسألة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والموقعة في باريس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1990.
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وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990، وتم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول بعد انقضاء تسعة سنوات.
كما تم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل أربع دول فقط وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا..
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