https://sputnikarabic.ae/20230510/روسيا-تعلن-انسحابها-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1076863210.html
روسيا تعلن انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
روسيا تعلن انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والتي تم توقيعها عام 1990. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T10:14+0000
2023-05-10T10:14+0000
2023-05-10T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت الوثيقة الموقعة على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية وجاء فيها: "تم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ممثلا رسميا للرئيس الروسي خلال النظر في مسألة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والموقعة في باريس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1990.وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990، وتم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول بعد انقضاء تسعة سنوات.كما تم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل أربع دول فقط وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا..
https://sputnikarabic.ae/20230428/موسكو-سلوفاكيا-رفضت-مشاركة-الوفد-الروسي-في-دورة-منظمة-معاهدة-حظر-التجارب-النووية-1076434514.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تعلن انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
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أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والتي تم توقيعها عام 1990.
ونشرت الوثيقة الموقعة على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية وجاء فيها: "تم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ممثلا رسميا للرئيس الروسي خلال النظر في مسألة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والموقعة في باريس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1990.
وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990، وتم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول بعد انقضاء تسعة سنوات.
كما تم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل أربع دول فقط وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا..