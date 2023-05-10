https://sputnikarabic.ae/20230510/سفير-روسيا-لدى-أنقرة-المفاوضات-بشأن-مركز-الغاز-في-تركيا-متواصلة-ويتم-تحديد-شروط-عمله-1076881924.html

سفير روسيا لدى أنقرة: المفاوضات بشأن "مركز الغاز" في تركيا متواصلة ويتم تحديد شروط عمله

سفير روسيا لدى أنقرة: المفاوضات بشأن "مركز الغاز" في تركيا متواصلة ويتم تحديد شروط عمله

أكد السفير الروسي في أنقرة أليكسي يرخوف، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات متواصلة بشأن مشروع "مركز الغاز" الروسي - التركي، موضحًا أن العمل جار على تحديد كيفية سير... 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T13:58+0000

2023-05-10T13:58+0000

2023-05-10T13:58+0000

روسيا

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وقال يرخوف في مقابلة على قناة "روسيا- 24": "المشروع مثير للاهتمام، والمفاوضات جارية حالياً. في سياق هذا العمل، تم تحديد كيفية عمل هذا المشروع والشروط المحددة لسيره".وأضاف، قائلا: "من الخطأ توقع نتائج المفاوضات الآن خصوصاً وأن هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكنني إلا تخمينها، وذلك بسبب عدم دخولها ضمن اختصاصي.وتابع يرخوف، بالقول: "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث وكيف يمكن القول إن المشروع ضخم للغاية وسيكون له طابع دولي. ليس لدي أدنى شك بأن هذا المشروع سيشكل أهمية عملية للكثيرين".

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