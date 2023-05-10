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https://sputnikarabic.ae/20230510/سفير-روسيا-لدى-أنقرة-المفاوضات-بشأن-مركز-الغاز-في-تركيا-متواصلة-ويتم-تحديد-شروط-عمله-1076881924.html
سفير روسيا لدى أنقرة: المفاوضات بشأن "مركز الغاز" في تركيا متواصلة ويتم تحديد شروط عمله
سفير روسيا لدى أنقرة: المفاوضات بشأن "مركز الغاز" في تركيا متواصلة ويتم تحديد شروط عمله
أكد السفير الروسي في أنقرة أليكسي يرخوف، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات متواصلة بشأن مشروع "مركز الغاز" الروسي - التركي، موضحًا أن العمل جار على تحديد كيفية سير... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T13:58+0000
2023-05-10T13:58+0000
روسيا
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وقال يرخوف في مقابلة على قناة "روسيا- 24": "المشروع مثير للاهتمام، والمفاوضات جارية حالياً. في سياق هذا العمل، تم تحديد كيفية عمل هذا المشروع والشروط المحددة لسيره".وأضاف، قائلا: "من الخطأ توقع نتائج المفاوضات الآن خصوصاً وأن هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكنني إلا تخمينها، وذلك بسبب عدم دخولها ضمن اختصاصي.وتابع يرخوف، بالقول: "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث وكيف يمكن القول إن المشروع ضخم للغاية وسيكون له طابع دولي. ليس لدي أدنى شك بأن هذا المشروع سيشكل أهمية عملية للكثيرين".
https://sputnikarabic.ae/20230510/اتفاق-بين-أنقرة-وموسكو-على-تأجيل-مدفوعات-الغاز-الروسي-حتى-عام-2024-1076881637.html
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روسيا

سفير روسيا لدى أنقرة: المفاوضات بشأن "مركز الغاز" في تركيا متواصلة ويتم تحديد شروط عمله

13:58 GMT 10.05.2023
© AP Photo / Emrah Gurel / مشهد يطل على جسر البوسفور في اسطنبول، تركيا
مشهد يطل على جسر البوسفور في اسطنبول، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Emrah Gurel /
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أكد السفير الروسي في أنقرة أليكسي يرخوف، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات متواصلة بشأن مشروع "مركز الغاز" الروسي - التركي، موضحًا أن العمل جار على تحديد كيفية سير عمله.
وقال يرخوف في مقابلة على قناة "روسيا- 24": "المشروع مثير للاهتمام، والمفاوضات جارية حالياً. في سياق هذا العمل، تم تحديد كيفية عمل هذا المشروع والشروط المحددة لسيره".

وأضاف، قائلا: "من الخطأ توقع نتائج المفاوضات الآن خصوصاً وأن هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكنني إلا تخمينها، وذلك بسبب عدم دخولها ضمن اختصاصي.
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13:42 GMT
وتابع يرخوف، بالقول: "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث وكيف يمكن القول إن المشروع ضخم للغاية وسيكون له طابع دولي. ليس لدي أدنى شك بأن هذا المشروع سيشكل أهمية عملية للكثيرين".
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