https://sputnikarabic.ae/20230510/سلطات-كورسك-أنظمة-الدفاع-الجوية-الروسية-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1076846058.html
سلطات كورسك: أنظمة الدفاع الجوية الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية
سلطات كورسك: أنظمة الدفاع الجوية الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية
أعلن حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء بلدة تولماتشيفو في المقاطعة. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T05:07+0000
2023-05-10T05:07+0000
2023-05-10T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الحاكم ستاروفويت في بيان له على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": في وقت مبكر من الصباح، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة معادية بالقرب من كورسك، حيث سقط حطامها في قرية تولماتشيفو ولم يصب أحد بأذى".وأشار ستاروفويت إلى أن الحطام سقط على أنبوب غاز بالقرب من بعض المنازل.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230302/سقوط-5-قذائف-وتضرر-3-منازل-في-كورسك-الروسية-1074208284.html
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روسيا
سلطات كورسك: أنظمة الدفاع الجوية الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية
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أعلن حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء بلدة تولماتشيفو في المقاطعة.
وقال الحاكم ستاروفويت في بيان له على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": في وقت مبكر من الصباح، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة معادية بالقرب من كورسك، حيث سقط حطامها في قرية تولماتشيفو ولم يصب أحد بأذى".
وأشار ستاروفويت إلى أن الحطام سقط على أنبوب غاز بالقرب من بعض المنازل.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).