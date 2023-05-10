https://sputnikarabic.ae/20230510/سورياانفجار-سيارة-مفخخة-في-دمشق-يؤدي-إلى-إصابة-ضابط-وأربعة-عناصر-شرطة-1076860449.html

سوريا..انفجار سيارة مفخخة في دمشق يؤدي إلى إصابة ضابط وأربعة عناصر شرطة

سوريا..انفجار سيارة مفخخة في دمشق يؤدي إلى إصابة ضابط وأربعة عناصر شرطة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، "إصـابة ضابط وأربعة عناصر بانفجار سيارة في قسم شرطة برزة بالعاصمة السورية دمشق. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T08:58+0000

2023-05-10T08:58+0000

2023-05-10T08:58+0000

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن "مركبة شرطية انفجرت صباح اليوم ضمن حرم قسم شرطة برزة في دمشق، ما أدى إلى إصابة ضابط وأربعة عناصر إصابات متفاوتة"، حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.وأكدت أنه "على الفور حضرت الأدلة الجنائية وفوج إطفاء دمشق، وتم إسعاف المصابين إلى المشفى، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.وقتلت أربع نساء، مؤخرا، نتيجة الألغام التي زرعها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة) أثناء عملهن في جمع فطر (الكمأة) في بادية البشري الواقعة بين محافظتي دير الزور والرقة شرقي سوريا.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الرقة، أن 4 نساء قتلن من قرية البوحميد الواقعة شرقي محافظة الرقة، اليوم الخميس، في انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيم الإرهابي، أثناء عملهن بجمع فطر الكمأة.وتابعت المصادر بأنه تم نقل جثث القتلى إلى المركز الصحي في قرية البوحميد التابعة لبلدة السبخة في ريف الرقة الشرقي الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري.وبهذه الحادثة ارتفع عدد القتلى نتيجة الألغام والبحث عن فطر الكمأة خلال الأشهر الماضية إلى ما يقارب 150 قتيل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح بليغة.وقتل العشرات من المدنيين نتيجة قيام فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدامهم بالرصاص أثناء هجمات استهدفت مجاميع المدنيين خلال بحثهم عن فطر "الكمأة".ويعتبر الكمأة مصدر رزق موسمي هام للسكان المحليين في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها السوريين عموما، بسبب الحصار الاقتصادي على وطنهم.وتذهب بعض التقديرات إلى أن مواسم الكمأة في السنوات الأخيرة، أضافت نحو نصف مليار دولار سنويا إلى الصادرات السورية، وهو ما يضفي قدرًا من التوازن على ميزان المدفوعات، سواء تم تصدير الفائض منها بشكل نظامي أم تهريبا.

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