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https://sputnikarabic.ae/20230510/شيوخ-العشائر-العربية-في-دير-الزور-يهنئون-الجيش-الروسي-بعيد--النصر-1076885092.html
شيوخ العشائر العربية في دير الزور يهنئون الجيش الروسي بعيد النصر
شيوخ العشائر العربية في دير الزور يهنئون الجيش الروسي بعيد النصر
قدم شيوخ العشائر العربية ووجهاء المنطقة في بلدات الريف الشمالي من محافظة دير الزور، التهاني والتبريكات لمركز المصالحة الروسي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T15:10+0000
2023-05-10T15:10+0000
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وقال عبد العزيز الذياب، أحد وجهاء بلدة مراط لـ "سبوتنيك": "نحن اليوم هنا للمشاركة مع أصدقائنا الروس في عيد النصر على النازية".وأضاف الذياب: "نشكر الأصدقاء في دولة روسيا على مواقفها ودعمها للدولة والشعب السوري وعلى كل ما قدمته من المساعدات عسكريًا وإنسانيًا لمواجهة الحصار الأمريكي، والحرب على الإرهاب، وتداعيات الزلزال الذي ضرب المحافظات الشمالية في وطننا".بدوره، شكر الجنرال أندريه، قائد القوات الروسية في مركز المصالحة، الضيوف المهنئين، مؤكدا على "عمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البلدين".ولفت الجنرال أندريه إلى استمرار هذه العلاقات حتى عودة الاستقرار إلى كامل الأراضي السورية، وبدء مرحلة التعافي والنهوض.
https://sputnikarabic.ae/20230509/سوريا-تعتزم-المطالبة-بانسحاب-القوات-الأجنبية-غير-الشرعية-من-البلاد-في-اجتماع-موسكو-1076838304.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

شيوخ العشائر العربية في دير الزور يهنئون الجيش الروسي بعيد النصر

15:10 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Farouk Mudhiشيوخ العشائر العربية في دير الزور يهنئون الجيش الروسي بعيد النصر
شيوخ العشائر العربية في دير الزور يهنئون الجيش الروسي بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Farouk Mudhi
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حصري
قدم شيوخ العشائر العربية ووجهاء المنطقة في بلدات الريف الشمالي من محافظة دير الزور، التهاني والتبريكات لمركز المصالحة الروسي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للنصر على النازية في الحرب الوطنية الروسية العظمى.
وقال عبد العزيز الذياب، أحد وجهاء بلدة مراط لـ "سبوتنيك": "نحن اليوم هنا للمشاركة مع أصدقائنا الروس في عيد النصر على النازية".
وأضاف الذياب: "نشكر الأصدقاء في دولة روسيا على مواقفها ودعمها للدولة والشعب السوري وعلى كل ما قدمته من المساعدات عسكريًا وإنسانيًا لمواجهة الحصار الأمريكي، والحرب على الإرهاب، وتداعيات الزلزال الذي ضرب المحافظات الشمالية في وطننا".
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أمس, 18:39 GMT
بدوره، شكر الجنرال أندريه، قائد القوات الروسية في مركز المصالحة، الضيوف المهنئين، مؤكدا على "عمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البلدين".
© Sputnik . Farouk Mudhiشيوخ العشائر العربية في دير الزور يهنئون الجيش الروسي بعيد النصر
شيوخ العشائر العربية في دير الزور يهنئون الجيش الروسي بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
شيوخ العشائر العربية في دير الزور يهنئون الجيش الروسي بعيد النصر
© Sputnik . Farouk Mudhi
ولفت الجنرال أندريه إلى استمرار هذه العلاقات حتى عودة الاستقرار إلى كامل الأراضي السورية، وبدء مرحلة التعافي والنهوض.
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