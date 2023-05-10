https://sputnikarabic.ae/20230510/طائرتان-مسيرتان-أوكرانيتان-تحاولان-مهاجمة-منشأة-عسكرية-قرب-فورونيج--1076855450.html
طائرتان مسيرتان أوكرانيتان تحاولان مهاجمة منشأة عسكرية قرب فورونيج
طائرتان مسيرتان أوكرانيتان تحاولان مهاجمة منشأة عسكرية قرب فورونيج
قال حاكم مدينة فورونيج، ألكسندرغوسيف، اليوم الأربعاء، على قناة تلغرام، إن طائرتين أوكرانيتين دون طيار حاولتا مهاجمة منشأة عسكرية في مقاطعة فورونيج. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T08:24+0000
2023-05-10T08:24+0000
2023-05-10T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184304_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f1d61cda14c2591d93cdf0f5fc3e5b19.jpg
وجاء في المنشور: "نتيجة للتدابير المأخوذة لمثل هذه الإجراءات، انحرفت إحداهما عن المسار وسقطت، وتم تدمير الثانية".وأكد حاكم مدينة فورونيج بأن "الإدارة الإقليمية تحقق مع قوات الأمن وممثلي القيادة العسكرية في ملابسات أخرى".وفي بعض مناطق مقاطعة فورونيج، تم إعلان المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي. ويفترض هذا النظام، قبل كل شيء،على تعزيز عمل هيئات الأجهزة الأمنية.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن غوسيف لوكالة "سبوتنيك": "في وقت مبكر من صباح اليوم اكتشف الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيرة أوكرانية ودمرها بنجاح في السماء فوق مقاطعة فورونيج".إلى ذلك، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-مدير-الشرطة-في-كيريلوفكا-بمقاطعة-زابوروجيا-1076852953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184304_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_504e3e26674bf51a5165604a31bee8e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
طائرتان مسيرتان أوكرانيتان تحاولان مهاجمة منشأة عسكرية قرب فورونيج
تابعنا عبر
قال حاكم مدينة فورونيج، ألكسندرغوسيف، اليوم الأربعاء، على قناة تلغرام، إن طائرتين أوكرانيتين دون طيار حاولتا مهاجمة منشأة عسكرية في مقاطعة فورونيج.
وجاء في المنشور: "نتيجة للتدابير المأخوذة لمثل هذه الإجراءات، انحرفت إحداهما عن المسار وسقطت، وتم تدمير الثانية".
وأكد حاكم مدينة فورونيج بأن "الإدارة الإقليمية تحقق مع قوات الأمن وممثلي القيادة العسكرية في ملابسات أخرى".
وفي بعض مناطق مقاطعة فورونيج، تم إعلان المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي. ويفترض هذا النظام، قبل كل شيء،على تعزيز عمل هيئات الأجهزة الأمنية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن غوسيف لوكالة "سبوتنيك": "في وقت مبكر من صباح اليوم اكتشف الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيرة أوكرانية ودمرها بنجاح في السماء فوق مقاطعة فورونيج".
إلى ذلك، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.