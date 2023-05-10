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لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/طائرتان-مسيرتان-أوكرانيتان-تحاولان-مهاجمة-منشأة-عسكرية-قرب-فورونيج--1076855450.html
طائرتان مسيرتان أوكرانيتان تحاولان مهاجمة منشأة عسكرية قرب فورونيج
طائرتان مسيرتان أوكرانيتان تحاولان مهاجمة منشأة عسكرية قرب فورونيج
قال حاكم مدينة فورونيج، ألكسندرغوسيف، اليوم الأربعاء، على قناة تلغرام، إن طائرتين أوكرانيتين دون طيار حاولتا مهاجمة منشأة عسكرية في مقاطعة فورونيج. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T08:24+0000
2023-05-10T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في المنشور: "نتيجة للتدابير المأخوذة لمثل هذه الإجراءات، انحرفت إحداهما عن المسار وسقطت، وتم تدمير الثانية".وأكد حاكم مدينة فورونيج بأن "الإدارة الإقليمية تحقق مع قوات الأمن وممثلي القيادة العسكرية في ملابسات أخرى".وفي بعض مناطق مقاطعة فورونيج، تم إعلان المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي. ويفترض هذا النظام، قبل كل شيء،على تعزيز عمل هيئات الأجهزة الأمنية.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن غوسيف لوكالة "سبوتنيك": "في وقت مبكر من صباح اليوم اكتشف الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيرة أوكرانية ودمرها بنجاح في السماء فوق مقاطعة فورونيج".إلى ذلك، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-مدير-الشرطة-في-كيريلوفكا-بمقاطعة-زابوروجيا-1076852953.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

طائرتان مسيرتان أوكرانيتان تحاولان مهاجمة منشأة عسكرية قرب فورونيج

08:24 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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قال حاكم مدينة فورونيج، ألكسندرغوسيف، اليوم الأربعاء، على قناة تلغرام، إن طائرتين أوكرانيتين دون طيار حاولتا مهاجمة منشأة عسكرية في مقاطعة فورونيج.
وجاء في المنشور: "نتيجة للتدابير المأخوذة لمثل هذه الإجراءات، انحرفت إحداهما عن المسار وسقطت، وتم تدمير الثانية".
وأكد حاكم مدينة فورونيج بأن "الإدارة الإقليمية تحقق مع قوات الأمن وممثلي القيادة العسكرية في ملابسات أخرى".
وفي بعض مناطق مقاطعة فورونيج، تم إعلان المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي. ويفترض هذا النظام، قبل كل شيء،على تعزيز عمل هيئات الأجهزة الأمنية.
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على مدير شرطة كيريلوفكا في زابوروجيه... فيديو
07:40 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن غوسيف لوكالة "سبوتنيك": "في وقت مبكر من صباح اليوم اكتشف الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيرة أوكرانية ودمرها بنجاح في السماء فوق مقاطعة فورونيج".
إلى ذلك، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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