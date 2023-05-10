https://sputnikarabic.ae/20230510/غالانت-لنظيره-الأمريكي-إسرائيل-مصممة-على-الدفاع-عن-نفسها-بأي-ثمن-1076893116.html

غالانت لنظيره الأمريكي: إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها بأي ثمن

غالانت لنظيره الأمريكي: إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها بأي ثمن

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي لويد أوستن، بأن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها ومنع إيذاء مواطنيها بأي ثمن. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T19:54+0000

2023-05-10T19:54+0000

2023-05-10T19:54+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54d4a5d5c6361cb9c9c27a392c650eb0.jpg

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي تواجهه الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية، وفق موقع "والا" العبري.وأضاف يوآف غالانت: "إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها ومنع إيذاء مواطنيها بأي ثمن".وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال غالانت في تصريح متلفز، إن نحو 400 صاروخ وقذيفة تم إطلاقها من قطاع غزة نحو الداخل الإسرائيلي، سقط ربعها داخل القطاع وسقط جزء كبير منها في مناطق مفتوحة.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن العملية العسكرية على غزة لم تنته بعد، معربا عن استعداد الجيش الإسرائيلي لإطالة أمد تلك العملية المنطلقة على قطاع غزة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة "الجهاد الإسلامي" في تاريخها خلال ثوانٍ، مؤكدا أن "المعركة لم تنته بعد".وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20230510/نتنياهو-وجهنا-لـالجهاد-الإسلامي-أقوى-ضربة-في-تاريخها-1076891421.html

https://sputnikarabic.ae/20230510/الدفاع-الإسرائيلية-إطلاق-نحو-400-صاروخ-من-غزة-على-بلادنا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-1076891652.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن