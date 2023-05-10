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https://sputnikarabic.ae/20230510/غالانت-لنظيره-الأمريكي-إسرائيل-مصممة-على-الدفاع-عن-نفسها-بأي-ثمن-1076893116.html
غالانت لنظيره الأمريكي: إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها بأي ثمن
غالانت لنظيره الأمريكي: إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها بأي ثمن
أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي لويد أوستن، بأن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها ومنع إيذاء مواطنيها بأي ثمن. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T19:54+0000
2023-05-10T19:54+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي تواجهه الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية، وفق موقع "والا" العبري.وأضاف يوآف غالانت: "إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها ومنع إيذاء مواطنيها بأي ثمن".وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال غالانت في تصريح متلفز، إن نحو 400 صاروخ وقذيفة تم إطلاقها من قطاع غزة نحو الداخل الإسرائيلي، سقط ربعها داخل القطاع وسقط جزء كبير منها في مناطق مفتوحة.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن العملية العسكرية على غزة لم تنته بعد، معربا عن استعداد الجيش الإسرائيلي لإطالة أمد تلك العملية المنطلقة على قطاع غزة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة "الجهاد الإسلامي" في تاريخها خلال ثوانٍ، مؤكدا أن "المعركة لم تنته بعد".وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230510/نتنياهو-وجهنا-لـالجهاد-الإسلامي-أقوى-ضربة-في-تاريخها-1076891421.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/الدفاع-الإسرائيلية-إطلاق-نحو-400-صاروخ-من-غزة-على-بلادنا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-1076891652.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

غالانت لنظيره الأمريكي: إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها بأي ثمن

19:54 GMT 10.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي لويد أوستن، بأن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها ومنع إيذاء مواطنيها بأي ثمن.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي تواجهه الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية، وفق موقع "والا" العبري.
وأضاف يوآف غالانت: "إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها ومنع إيذاء مواطنيها بأي ثمن".
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
نتنياهو: وجهنا لـ"الجهاد الإسلامي" أقوى ضربة في تاريخها
18:44 GMT
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال غالانت في تصريح متلفز، إن نحو 400 صاروخ وقذيفة تم إطلاقها من قطاع غزة نحو الداخل الإسرائيلي، سقط ربعها داخل القطاع وسقط جزء كبير منها في مناطق مفتوحة.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن العملية العسكرية على غزة لم تنته بعد، معربا عن استعداد الجيش الإسرائيلي لإطالة أمد تلك العملية المنطلقة على قطاع غزة.
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
الدفاع الإسرائيلية: إطلاق نحو 400 صاروخ من غزة على بلادنا منذ بدء العملية العسكرية
18:55 GMT
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة "الجهاد الإسلامي" في تاريخها خلال ثوانٍ، مؤكدا أن "المعركة لم تنته بعد".
وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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