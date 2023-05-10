https://sputnikarabic.ae/20230510/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-الأمريكيون-غادروا-المنطقة-1076862020.html

قائد الحرس الثوري الإيراني: الأمريكيون غادروا المنطقة

قائد الحرس الثوري الإيراني: الأمريكيون غادروا المنطقة

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: إن "الأمريكيين غادروا المنطقة بشكل واسع واضطروا إلى استبعاد المنطقة من أولوياتهم السياسية". 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T09:49+0000

2023-05-10T09:49+0000

2023-05-10T09:49+0000

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وأوضح سلامي، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، أن "إيران اتخذت علاقاتها مع جيرانها ظروفا مناسبة أكثر"، مؤكدا أنه "لا توجد أخبار عن العزلة السياسية التي خطط لها الأعداء لإيران".وأكد كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، في وقت سابق، أن "أمريكا لن تبقى قوة عظمى".وقال اللواء صفوي، في تصريحات مع قناة "العالم"، إن "قدرة الأمريكيين والإسرائيليين العسكرية والاقتصادية بدأت بالتراجع"، مؤكدا أن "إيران ستتحول إلى قوة مهمة في منطقة غرب آسيا في المستقبل".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال إن النظام الأمريكي هو عراب تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا).ونشر كنعاني تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن تصريحات روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية للعام 2024، بأن "نحن أنشأنا داعش" هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي للتنظيم الإرهابي.وقال: "لا شك أن أمريكا هي التي صنعت داعش، لكن لمن يغضون أبصارهم عن الحقيقة، تصريح روبرت كينيدي، ابن شقيق جون كينيدي والمرشح لرئاسة الولايات المتحدة للعام المقبل، بأننا [أنشأنا داعش]، هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي لداعش".واستشهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بمقطع فيديو روبرت كينيدي، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، ويوضح من خلاله أن بلاده هي من صنعت "داعش".

https://sputnikarabic.ae/20230510/إيران-تحذر-أمريكا-وإسرائيل-من-أي-حسابات-خاطئة-أو-مغامرات-1076853482.html

https://sputnikarabic.ae/20230417/إيران-أمريكا-ما-زالت-قوة-لكن-لم-تعد-عظمى-1076007944.html

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