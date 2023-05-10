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لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/قوات-تجمع-الجنوب-الروسية-الخاصة-تقضي-على-8-عسكريين-أوكرانيين-على-محور-أفدييفكا-1076855586.html
قوات روسية خاصة تحيد عسكريين أوكرانيين بعملية نوعية على محور أفدييفكا
قوات روسية خاصة تحيد عسكريين أوكرانيين بعملية نوعية على محور أفدييفكا
كشف مقاتل من القوات الخاصة الروسية التابعة لقوات تجمع "الجنوب"، اليوم الأربعاء، بأن عناصر تابعة لوحدته حيدت ثمانية عسكريين أوكرانيين على محور أفدييفكا، في... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T08:20+0000
2023-05-10T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المقاتل لوكالة "سبوتنيك": "استخدمنا "إيه جي إس-17(قاذفة قنابل أوتوماتيكية) قمنا بتوجيهها من خلال طائرة مسيرة، حيث العدو متواجدا في خندق يتراوح عددهم بين 7-8 أشخاص وتمت إصابة الهدف، مشيراً إلى أن العدو أصبح أكثر نشاطا ويعمل في وقت واحد باستخدام عدة وسائل قتالية من بينها دبابات وقذائف هاون.وأضاف المقاتل "مهمتنا هي إجراء المراقبة وتحديد أهداف العدو ولأن المنطقة مفتوحة، فحين يقوم العدو بهجوم مضاد علينا إعاقة تحركه".وتعد مدينة أفدييفكا منطقة محصنة في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة كييف على محور دونيتسك، من أراضيها تقوم القوات الأوكرانية بقصف دونيتسك باستمرار.هذا، وتواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، الهادفة إلى حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، واستكمال تحرير الأقاليم التي انضمت إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230505/مقاتلات-روسية-تدمر-مقرا-عسكريا-أوكرانيا-داخل-معمل-للفحم-في-أفدييفكا--1076693720.html
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روسيا

قوات روسية خاصة تحيد عسكريين أوكرانيين بعملية نوعية على محور أفدييفكا

08:20 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 09:00 GMT 10.05.2023)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية - بالقرب من فولنوفاخا، 27 فبراير 2022
الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية - بالقرب من فولنوفاخا، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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كشف مقاتل من القوات الخاصة الروسية التابعة لقوات تجمع "الجنوب"، اليوم الأربعاء، بأن عناصر تابعة لوحدته حيدت ثمانية عسكريين أوكرانيين على محور أفدييفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال المقاتل لوكالة "سبوتنيك": "استخدمنا "إيه جي إس-17(قاذفة قنابل أوتوماتيكية) قمنا بتوجيهها من خلال طائرة مسيرة، حيث العدو متواجدا في خندق يتراوح عددهم بين 7-8 أشخاص وتمت إصابة الهدف، مشيراً إلى أن العدو أصبح أكثر نشاطا ويعمل في وقت واحد باستخدام عدة وسائل قتالية من بينها دبابات وقذائف هاون.
وأضاف المقاتل "مهمتنا هي إجراء المراقبة وتحديد أهداف العدو ولأن المنطقة مفتوحة، فحين يقوم العدو بهجوم مضاد علينا إعاقة تحركه".
قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات روسية تدمر مقرا عسكريا أوكرانيا داخل معمل للفحم في أفدييفكا
5 مايو, 10:11 GMT
وتعد مدينة أفدييفكا منطقة محصنة في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة كييف على محور دونيتسك، من أراضيها تقوم القوات الأوكرانية بقصف دونيتسك باستمرار.

هذا، وتواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، الهادفة إلى حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، واستكمال تحرير الأقاليم التي انضمت إلى روسيا.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:43 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:15 GMT
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