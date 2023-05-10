https://sputnikarabic.ae/20230510/قوات-تجمع-الجنوب-الروسية-الخاصة-تقضي-على-8-عسكريين-أوكرانيين-على-محور-أفدييفكا-1076855586.html
قوات روسية خاصة تحيد عسكريين أوكرانيين بعملية نوعية على محور أفدييفكا
قوات روسية خاصة تحيد عسكريين أوكرانيين بعملية نوعية على محور أفدييفكا
كشف مقاتل من القوات الخاصة الروسية التابعة لقوات تجمع "الجنوب"، اليوم الأربعاء، بأن عناصر تابعة لوحدته حيدت ثمانية عسكريين أوكرانيين على محور أفدييفكا، في... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T08:20+0000
2023-05-10T08:20+0000
2023-05-10T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059253189_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_d733460fa3b174bcde0ba30383c0389c.jpg
وقال المقاتل لوكالة "سبوتنيك": "استخدمنا "إيه جي إس-17(قاذفة قنابل أوتوماتيكية) قمنا بتوجيهها من خلال طائرة مسيرة، حيث العدو متواجدا في خندق يتراوح عددهم بين 7-8 أشخاص وتمت إصابة الهدف، مشيراً إلى أن العدو أصبح أكثر نشاطا ويعمل في وقت واحد باستخدام عدة وسائل قتالية من بينها دبابات وقذائف هاون.وأضاف المقاتل "مهمتنا هي إجراء المراقبة وتحديد أهداف العدو ولأن المنطقة مفتوحة، فحين يقوم العدو بهجوم مضاد علينا إعاقة تحركه".وتعد مدينة أفدييفكا منطقة محصنة في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة كييف على محور دونيتسك، من أراضيها تقوم القوات الأوكرانية بقصف دونيتسك باستمرار.هذا، وتواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، الهادفة إلى حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، واستكمال تحرير الأقاليم التي انضمت إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230505/مقاتلات-روسية-تدمر-مقرا-عسكريا-أوكرانيا-داخل-معمل-للفحم-في-أفدييفكا--1076693720.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059253189_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_36b2886bfc9f076720a46605beb73766.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قوات روسية خاصة تحيد عسكريين أوكرانيين بعملية نوعية على محور أفدييفكا
08:20 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 09:00 GMT 10.05.2023) تابعنا عبر
كشف مقاتل من القوات الخاصة الروسية التابعة لقوات تجمع "الجنوب"، اليوم الأربعاء، بأن عناصر تابعة لوحدته حيدت ثمانية عسكريين أوكرانيين على محور أفدييفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال المقاتل لوكالة "سبوتنيك": "استخدمنا "إيه جي إس-17(قاذفة قنابل أوتوماتيكية) قمنا بتوجيهها من خلال طائرة مسيرة، حيث العدو متواجدا في خندق يتراوح عددهم بين 7-8 أشخاص وتمت إصابة الهدف، مشيراً إلى أن العدو أصبح أكثر نشاطا ويعمل في وقت واحد باستخدام عدة وسائل قتالية من بينها دبابات وقذائف هاون.
وأضاف المقاتل "مهمتنا هي إجراء المراقبة وتحديد أهداف العدو ولأن المنطقة مفتوحة، فحين يقوم العدو بهجوم مضاد علينا إعاقة تحركه".
وتعد مدينة أفدييفكا منطقة محصنة في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة كييف على محور دونيتسك، من أراضيها تقوم القوات الأوكرانية بقصف دونيتسك باستمرار.
هذا، وتواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، الهادفة إلى حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، واستكمال تحرير الأقاليم التي انضمت إلى روسيا.