https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-يبحث-مع-المقداد-التسوية-في-سوريا-على-أساس-صيغة-أستانا--1076891957.html
لافروف يبحث مع المقداد التسوية في سوريا على أساس "صيغة أستانا"
لافروف يبحث مع المقداد التسوية في سوريا على أساس "صيغة أستانا"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث خلال لقائه مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، تسوية الوضع في سوريا... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T19:37+0000
2023-05-10T19:37+0000
2023-05-10T19:37+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول قضايا الساعة على الساحتين الدولية والإقليمية في أجواء من الثقة المتبادلة. وفي الوقت نفسه، تمت مناقشة الوضع المستجد في سوريا وما حولها بالتفصيل، مع التركيز على تعزيز تسوية شاملة للأزمة السورية، انطلاقا من الدور الفعال لصيغة أستانا".وأضافت: "عند النظر في الأوضاع الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، تم التأكيد على ضرورة زيادة المساعدة الدولية لدمشق للتغلب على آثار الزلزال المدمر الأخير، وفي إعادة إعمار البلد بعد انتهاء الصراع. وأهمية مواصلة الجهود الحثيثة لتحفيز عملية عودة اللاجئين السوريين من خلال تهيئة الظروف المادية المقابلة".وختمت الوزارة: "أولى الوزراء اهتمامًا خاصًا لمهام تعزيز الحوار بين موسكو ودمشق، بما في ذلك توسيع التعاون التجاري والاقتصادي".وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وإيران، حسين أمير عبد اللهيان، وسوريا، فيصل المقداد، وتركيا، مولود جاويش أوغلو، في موسكو، وجاءت المحادثات على خلفية محاولات تطبيع العلاقات وإزالة التناقضات بين دمشق وأنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20230510/اجتماع-الوزراء-الرباعي-في-موسكو-الاتفاق-على-إعداد-خارطة-طريق-بين-أنقرة-ودمشق-1076880733.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
لافروف يبحث مع المقداد التسوية في سوريا على أساس "صيغة أستانا"
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث خلال لقائه مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، تسوية الوضع في سوريا على أساس الدور الفعال لصيغة أستانا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول قضايا الساعة على الساحتين الدولية والإقليمية في أجواء من الثقة المتبادلة. وفي الوقت نفسه، تمت مناقشة الوضع المستجد في سوريا وما حولها بالتفصيل، مع التركيز على تعزيز تسوية شاملة للأزمة السورية، انطلاقا من الدور الفعال لصيغة أستانا".
وأكدت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع إيلاء اهتمام خاص للحوار بين دمشق والمحيط الإقليمي، حول مبادئ احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، والديناميكيات الإيجابية لعملية إعادة العلاقات السورية مع الدول العربية قبل قمة الجامعة العربية في السعودية.
وأضافت: "عند النظر في الأوضاع الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، تم التأكيد على ضرورة زيادة المساعدة الدولية لدمشق للتغلب على آثار الزلزال المدمر الأخير، وفي إعادة إعمار البلد بعد انتهاء الصراع. وأهمية مواصلة الجهود الحثيثة لتحفيز عملية عودة اللاجئين السوريين من خلال تهيئة الظروف المادية المقابلة".
وختمت الوزارة: "أولى الوزراء اهتمامًا خاصًا لمهام تعزيز الحوار بين موسكو ودمشق، بما في ذلك توسيع التعاون التجاري والاقتصادي".
وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وإيران، حسين أمير عبد اللهيان، وسوريا، فيصل المقداد، وتركيا، مولود جاويش أوغلو، في موسكو، وجاءت المحادثات على خلفية محاولات تطبيع العلاقات وإزالة التناقضات بين دمشق وأنقرة.