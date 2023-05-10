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لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"
https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-يجري-اجتماعا-مع-نظرائه-التركي-والسوري-والإيراني-1076853752.html
لافروف يعقد اجتماعا مع نظرائه السوري والتركي والإيراني ويقترح "خارطة طريق"... فيديو
لافروف يعقد اجتماعا مع نظرائه السوري والتركي والإيراني ويقترح "خارطة طريق"... فيديو
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويس أوغلو،... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T08:11+0000
2023-05-10T09:11+0000
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وأكد لافروف أن لقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا مهماً للغاية، حيث سعت الدول بثبات نحو هذه النتيجة المرجوة، لافتاً إلى أن عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا تفتح إمكانيات جديدة لصيغة "أستانا" بخصوص تسوية الأزمة في سوريا، مضيفاً أن ذلك يؤثر إيجابيا على الأوضاع في المنطقة والشرق الأوسط بشكل عام.كما دعا وزير الخارجية الروسي تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى سوريا، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يعد أساسيا بالنسبة للدول المجتمعة.كما أعرب لافروف عن أمله بإجراء الانتخابات في تركيا دون تدخل من الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-هناك-أدلة-تفيد-بأن-أمريكا-بدأت-في-تشكيل-جيش-سوري-حر-بمشاركة-داعش-1076859755.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

لافروف يعقد اجتماعا مع نظرائه السوري والتركي والإيراني ويقترح "خارطة طريق"... فيديو

08:11 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 09:11 GMT 10.05.2023)
© Sputnikيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو.
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik
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عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويس أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الروسية موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
وأكد لافروف أن لقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا مهماً للغاية، حيث سعت الدول بثبات نحو هذه النتيجة المرجوة، لافتاً إلى أن عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا تفتح إمكانيات جديدة لصيغة "أستانا" بخصوص تسوية الأزمة في سوريا، مضيفاً أن ذلك يؤثر إيجابيا على الأوضاع في المنطقة والشرق الأوسط بشكل عام.

واقترح لافروف أنه يجب إعداد خارطة طريق للتسوية في سوريا للقاء القادم لوزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا، ليتم عرضها لاحقاً على رؤساء الدول.

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"
08:48 GMT
كما دعا وزير الخارجية الروسي تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى سوريا، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يعد أساسيا بالنسبة للدول المجتمعة.
كما أعرب لافروف عن أمله بإجراء الانتخابات في تركيا دون تدخل من الخارج.
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