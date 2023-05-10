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https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-يقترح-استعادة-طرق-النقل-والخدمات-اللوجستية-بين-تركيا-وسوريا-1076861551.html
لافروف يقترح استعادة طرق النقل والخدمات اللوجستية بين تركيا وسوريا
لافروف يقترح استعادة طرق النقل والخدمات اللوجستية بين تركيا وسوريا
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو،... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T09:32+0000
2023-05-10T09:32+0000
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واقترح وزير الخارجية الروسي العمل على مسألة استعادة روابط النقل واللوجستيات بين تركيا وسوريا.وقال لافروف خلال اللقاء: "من المهم البدء في مناقشة مسألة استعادة طرق النقل واللوجستيات المقطوعة بين البلدين المجاورين تركيا وسوريا، واستئناف التعاون التجاري والاقتصادي دون أي عقبات".وأكد لافروف بأن "عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، سيكون له تأثير إيجابي في المنطقة، وفي منطقة الشرق الأوسط".وأكد لافروف أن لقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا مهم للغاية، حيث سعت الدول بثبات نحو هذه النتيجة المرجوة، لافتاً إلى أن عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا تفتح إمكانيات جديدة لصيغة "أستانا" بخصوص تسوية الأزمة في سوريا، مضيفاً أن ذلك يؤثر إيجابيا على الأوضاع في المنطقة والشرق الأوسط بشكل عام.
https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-هناك-أدلة-تفيد-بأن-أمريكا-بدأت-في-تشكيل-جيش-سوري-حر-بمشاركة-داعش-1076859755.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

لافروف يقترح استعادة طرق النقل والخدمات اللوجستية بين تركيا وسوريا

09:32 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الروسية موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
واقترح وزير الخارجية الروسي العمل على مسألة استعادة روابط النقل واللوجستيات بين تركيا وسوريا.
وقال لافروف خلال اللقاء: "من المهم البدء في مناقشة مسألة استعادة طرق النقل واللوجستيات المقطوعة بين البلدين المجاورين تركيا وسوريا، واستئناف التعاون التجاري والاقتصادي دون أي عقبات".
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي، في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوريا الحرة" بمشاركة "داعش"
08:48 GMT
وأكد لافروف بأن "عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، سيكون له تأثير إيجابي في المنطقة، وفي منطقة الشرق الأوسط".
وأكد لافروف أن لقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا مهم للغاية، حيث سعت الدول بثبات نحو هذه النتيجة المرجوة، لافتاً إلى أن عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا تفتح إمكانيات جديدة لصيغة "أستانا" بخصوص تسوية الأزمة في سوريا، مضيفاً أن ذلك يؤثر إيجابيا على الأوضاع في المنطقة والشرق الأوسط بشكل عام.
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