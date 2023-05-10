تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
06:02 GMT 10.05.2023
رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على تصريحات قائد الدعم السريع في السودان حول قصف الطيران المصري لقواته، إن "هناك نوع من عدم التدقيق تحت ضوء ضغوط المشهد السوداني".
05:28 GMT 10.05.2023
أعلنت السلطات في ولاية النيل الأبيض، حظرا للتجوال بعد مقتل 16 شخصا -على الأقل- في اشتباكات قبلية بين الهوسا والنوبة.
20:52 GMT 09.05.2023
20:15 GMT 09.05.2023
20:15 GMT 09.05.2023
20:14 GMT 09.05.2023
طائرتا إغاثة سعوديتان تصلان السودان، تحمل كل منهما على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية
20:03 GMT 09.05.2023
وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع السعودية على تمديد وقف إطلاق النار في السودان
20:02 GMT 09.05.2023
وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على التوصل لاتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان
19:55 GMT 09.05.2023
وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن لن تتخلى عن هدف إعادة السودان لمسار الحكم الديمقراطي
17:03 GMT 09.05.2023
16:22 GMT 09.05.2023
رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة من الرئيس المصري بشأن مستجدات الوضع في السودان
14:09 GMT 09.05.2023
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف القصر الجمهوري القديم بالصواريخ ما أدى إلى تدميره
14:06 GMT 09.05.2023
12:14 GMT 09.05.2023
وزارة الدفاع السعودية: القوات الجوية أجلت 530 شخصا بينهم سعوديون من السودان
09:26 GMT 09.05.2023
منظمة الصحة العالمية: مقتل 604 أشخاص في اشتباكات السودان وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين
09:21 GMT 09.05.2023
الأمم المتحدة تعلن أن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخل السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي
08:32 GMT 09.05.2023
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي يشيد بالمبادرات السعودية والإماراتية لمساعدة الشعب السوداني ويدعو المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية والطبية
07:42 GMT 09.05.2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان
06:48 GMT 09.05.2023
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبلغ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن تركيا على استعداد لاستضافتها
06:39 GMT 09.05.2023
الجيش السوداني: إجلاء رعايا تركيا من سفارة بلادهم في العاصمة إلى منزل السفير بالخرطوم بحري