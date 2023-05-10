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https://sputnikarabic.ae/20230510/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T05:15+0000
2023-05-10T05:15+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:15 GMT 10.05.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:02 GMT 10.05.2023
رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على تصريحات قائد الدعم السريع في السودان حول قصف الطيران المصري لقواته، إن "هناك نوع من عدم التدقيق تحت ضوء ضغوط المشهد السوداني".
05:28 GMT 10.05.2023
أعلنت السلطات في ولاية النيل الأبيض، حظرا للتجوال بعد مقتل 16 شخصا -على الأقل- في اشتباكات قبلية بين الهوسا والنوبة.
20:52 GMT 09.05.2023
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
بلينكن: واشنطن متمسكة بإعادة السودان إلى مسار الديمقراطية
أمس, 20:36 GMT
20:15 GMT 09.05.2023
20:15 GMT 09.05.2023
20:14 GMT 09.05.2023
طائرتا إغاثة سعوديتان تصلان السودان، تحمل كل منهما على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية
20:03 GMT 09.05.2023
وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع السعودية على تمديد وقف إطلاق النار في السودان
20:02 GMT 09.05.2023
وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على التوصل لاتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان
19:55 GMT 09.05.2023
وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن لن تتخلى عن هدف إعادة السودان لمسار الحكم الديمقراطي
17:03 GMT 09.05.2023
رئيس جنوب السودان سلفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
سلفا كير يتسلم رسالة من السيسي بشأن تطورات الأوضاع في السودان
أمس, 16:47 GMT
16:22 GMT 09.05.2023
رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة من الرئيس المصري بشأن مستجدات الوضع في السودان
14:09 GMT 09.05.2023
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف القصر الجمهوري القديم بالصواريخ ما أدى إلى تدميره
14:06 GMT 09.05.2023
عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
منظمة الصحة العالمية: 604 قتلى وأكثر من 5000 مصاب في السودان منذ منتصف أبريل
أمس, 13:28 GMT
12:14 GMT 09.05.2023
وزارة الدفاع السعودية: القوات الجوية أجلت 530 شخصا بينهم سعوديون من السودان
09:26 GMT 09.05.2023
منظمة الصحة العالمية: مقتل 604 أشخاص في اشتباكات السودان وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين
09:21 GMT 09.05.2023
الأمم المتحدة تعلن أن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخل السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي
08:32 GMT 09.05.2023
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي يشيد بالمبادرات السعودية والإماراتية لمساعدة الشعب السوداني ويدعو المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية والطبية
07:42 GMT 09.05.2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان
06:48 GMT 09.05.2023
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبلغ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن تركيا على استعداد لاستضافتها
06:39 GMT 09.05.2023
الجيش السوداني: إجلاء رعايا تركيا من سفارة بلادهم في العاصمة إلى منزل السفير بالخرطوم بحري
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