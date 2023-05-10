https://sputnikarabic.ae/20230510/ما-حقيقة-مكافأة-موسيماني-بـ-10-ملايين-دولار-في-حال-صعود-أهلي-جدة-لـ-دوري-روشن-1076886885.html
ما حقيقة مكافأة موسيماني بـ 10 ملايين دولار في حال صعود أهلي جدة لـ "دوري روشن"؟
ما حقيقة مكافأة موسيماني بـ 10 ملايين دولار في حال صعود أهلي جدة لـ "دوري روشن"؟
استطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لأهلي جدة، أن يقود فريقه للصعود إلى دوري "روشن" السعودي، بعد موسم واحد في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو". 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T16:02+0000
2023-05-10T16:02+0000
2023-05-10T16:02+0000
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وتداولت بعض التقارير الصحفية أنباءً تقول إن موسيماني وضع شرطا في عقده مع أهلي جدة ينص على أنه سيحصل على مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار، إذا تمكن من الصعود بالفريق إلى دوري روشن.وأصبح أهلي جدة في الوقت الحالي، يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى، قبل 3 جولات من نهايته، حسبما ذكر موقع "يلا كورة"، اليوم الأربعاء.ونقل الموقع عن مصدر من داخل نادي أهلي جدة، قوله إن ما يتم تداوله حول حصول موسيماني على مكافأة مالية قيمتها 10 ملايين دولار، غير صحيح.يذكر أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يتولى قيادة فريق أهلي جدة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 600 ألف دولار سنويا.
https://sputnikarabic.ae/20230510/بوسكيتس-يودع-برشلونة-و3-أندية-سعودية-تتنافس-على-ضمه-1076885224.html
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رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
ما حقيقة مكافأة موسيماني بـ 10 ملايين دولار في حال صعود أهلي جدة لـ "دوري روشن"؟
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استطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لأهلي جدة، أن يقود فريقه للصعود إلى دوري "روشن" السعودي، بعد موسم واحد في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".