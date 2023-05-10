https://sputnikarabic.ae/20230510/ما-هي-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-التي-انسحبت-منها-روسيا-1076875400.html
ما هي معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا التي انسحبت منها روسيا؟
ما هي معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا التي انسحبت منها روسيا؟
يرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T12:49+0000
2023-05-10T12:49+0000
2023-05-10T12:49+0000
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وشملت الاتفاقية حلف شمال الأطلسي "الناتو" من جهة وحلف "وارسو" بقيادة الاتحاد السوفييتي من جهة أخرى، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".وتتضمن شروط الاتفاقية الحد من حجم الدبابات والمدافع والطائرات وأسلحة تقليدية أخرى كما يلي:ولفت موقع "إم تي آي" الأمريكي إلى أن الاتفاقية مرت بعدة مراحل أبرزها:ما هي الدول الأعضاء في الاتفاقية؟ضمت الاتفاقية عشرات الدول، حسبما ذكر موقع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأبرزها:وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ونشرت الوثيقة الموقعة على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.وجاء في الوثيقة: "تم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ممثلا رسميا للرئيس الروسي، خلال النظر في مسألة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".
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https://sputnikarabic.ae/20230510/روسيا-تعلن-انسحابها-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1076863210.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
ما هي معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا التي انسحبت منها روسيا؟
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يرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا.
وشملت الاتفاقية حلف شمال الأطلسي "الناتو" من جهة وحلف "وارسو
" بقيادة الاتحاد السوفييتي من جهة أخرى، حسبما ذكر موقع الموسوعة
البريطانية "بريتانيكا".
وتتضمن شروط الاتفاقية الحد من حجم الدبابات والمدافع والطائرات وأسلحة تقليدية أخرى كما يلي:
الدبابات
: الحد الأقصى الذي يمكن لكل طرف حشده لا يجب أن يتجاوز 20 ألف دبابة بينها 16 ألفا و500 دبابة فقط في وحدات قتالية.
المركبات المدرعة: الحد 30 ألف مدرعة بينها لا يزيد حجم المدرعات في الوحدات القتالية عن 27 ألفا و300 مدرعة.
المدفعية: الحد الأقصى 20 ألف مدفع في كل جهة ولا يتجاوز عدد المدافع في جبهات القتال عن 17 ألف مدفع.
الطائرات المقاتلة: الحد الأقصى 6800 طائرة .
المروحيات الهجومية: الحد الأقصى 2000 طائرة.
ولفت موقع "إم تي آي" الأمريكي إلى أن الاتفاقية
مرت بعدة مراحل أبرزها:
التوقيع عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 1990.
دخلت حيز التنفيذ نوفمبر 1992.
أعلنت روسيا الانسحاب منها في مايو/ أيار 2023.
ما هي الدول الأعضاء في الاتفاقية؟
ضمت الاتفاقية عشرات الدول، حسبما ذكر
موقع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأبرزها:
الاتحاد السوفييتي السابق (روسيا حاليا).
الولايات المتحدة الأمريكية.
وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة
التقليدية في أوروبا، ونشرت الوثيقة الموقعة على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
وجاء في الوثيقة: "تم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ممثلا رسميا للرئيس الروسي، خلال النظر في مسألة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".