https://sputnikarabic.ae/20230510/مسؤول-عسكري-الصراع-بين-الناتو-وروسيا-قد-يفرض-نفسه-في-أي-وقت--1076890642.html
مسؤول عسكري في "الناتو": الصراع مع روسيا قد يفرض نفسه في أي وقت
مسؤول عسكري في "الناتو": الصراع مع روسيا قد يفرض نفسه في أي وقت
أعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، روب باور، اليوم الأربعاء، أن صراعًا مع روسيا قد "يفرض نفسه في أي وقت". 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T18:22+0000
2023-05-10T18:22+0000
2023-05-10T18:24+0000
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وقال باور، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن "التحالف يعتبر روسيا والتنظيمات الإرهابية تهديدًا له، لذلك، تعمل القيادة العسكرية على تطوير خطط خاصة في حالة المواجهة مع روسيا والإرهابيين".وأكد باور أن القادة العسكريين لحلف شمال الأطلسي لا يعتبرون الصين تهديدًا عسكريًا للحلف، وبالتالي لا يضعون خططًا في حالة نشوب صراع.وأضاف باور: "نحن لا نصنف الصين كتهديد، ولا نطور خططا عسكرية تتعلق بالصين".وأشار إلى أن هذا لا يعني أنه ليس هناك أعضاء في الحلف يراقبون الصين ويضعون خططًا في حالة نشوب نزاع مسلح مع الصين.وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه منذ الشتاء، قدم الحلف وشركاؤه لأوكرانيا مساعدة عسكرية غير مسبوقة.وقال ستولتنبرغ، في تصريح إعلامي: "منذ الشتاء... كانت هناك شحنات غير مسبوقة من الأسلحة والذخيرة الجديدة وقطع الغيار والتدريب".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الناتو-يعلن-تدريب-9-ألوية-أوكرانية-منذ-الشتاء-1076836119.html
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العالم, الصين, روسيا
مسؤول عسكري في "الناتو": الصراع مع روسيا قد يفرض نفسه في أي وقت
18:22 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 18:24 GMT 10.05.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، روب باور، اليوم الأربعاء، أن صراعًا مع روسيا قد "يفرض نفسه في أي وقت".
وقال باور، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن "التحالف يعتبر روسيا والتنظيمات الإرهابية تهديدًا له، لذلك، تعمل القيادة العسكرية على تطوير خطط خاصة في حالة المواجهة مع روسيا والإرهابيين".
وأكد باور أن القادة العسكريين لحلف شمال الأطلسي لا يعتبرون الصين تهديدًا عسكريًا للحلف، وبالتالي لا يضعون خططًا في حالة نشوب صراع.
وأضاف باور: "نحن لا نصنف الصين كتهديد، ولا نطور خططا عسكرية تتعلق بالصين".
وأشار إلى أن هذا لا يعني أنه ليس هناك أعضاء في الحلف يراقبون الصين ويضعون خططًا في حالة نشوب نزاع مسلح مع الصين.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه منذ الشتاء، قدم الحلف وشركاؤه لأوكرانيا مساعدة عسكرية غير مسبوقة.
وقال ستولتنبرغ، في تصريح إعلامي: "منذ الشتاء... كانت هناك شحنات غير مسبوقة من الأسلحة والذخيرة الجديدة وقطع الغيار والتدريب".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.