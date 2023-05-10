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https://sputnikarabic.ae/20230510/مستشار-في-البنتاغون-زيلينسكي-يجر-أمريكا-إلى-صراع-عسكري-مع-روسيا--1076864126.html
مستشار في "البنتاغون": زيلينسكي يجر أمريكا إلى صراع عسكري مع روسيا
مستشار في "البنتاغون": زيلينسكي يجر أمريكا إلى صراع عسكري مع روسيا
أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزير الدفاع الأمريكي "البنتاغون"، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم جر الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مع... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T10:38+0000
2023-05-10T10:38+0000
رصد عسكري
العالم
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وقال ماكغريغور في بث نشر على قناته في "يوتيوب": "لقد فقد الأوكرانيون أكثر من 300 ألف جندي قتيل. إن خسائرهم لا يمكن تعويضها".الجدير بالذكر، أن ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، كان قد قال في أوائل أبريل/ نيسان الماضي، إن كييف كانت تحاول التقليل من شأن خسائرها، لكن هذه الخسائر كانت في الواقع كانت أكثر بكثير من الأرقام المعلنة رسميًا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في حديثه خلال العرض العسكري في موسكو، أن الشعب الأوكراني أصبح رهينة الانقلاب وخطط الغرب، وهذا هو سبب الكارثة الحالية في أوكرانيا.وأضاف: "لقد أصبح (الشعب الأوكراني) رهينة الانقلاب والنظام الإجرامي لأسياده الغربيين وورقة مساومة في تنفيذ خططهم القاسية والأنانية".
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

مستشار في "البنتاغون": زيلينسكي يجر أمريكا إلى صراع عسكري مع روسيا

10:38 GMT 10.05.2023
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوردبابات أوكرانية
دبابات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Министерство обороны РФ
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أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزير الدفاع الأمريكي "البنتاغون"، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم جر الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مع روسيا.
وقال ماكغريغور في بث نشر على قناته في "يوتيوب": "لقد فقد الأوكرانيون أكثر من 300 ألف جندي قتيل. إن خسائرهم لا يمكن تعويضها".

وتابع المستشار السابق: "لذلك في الوقت الحالي لدينا نظام يائس في كييف سيفعل أي شيء لإشراك الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب (مع روسيا) إلى جانبهم (إلى جانب نظام كييف)".

الجدير بالذكر، أن ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، كان قد قال في أوائل أبريل/ نيسان الماضي، إن كييف كانت تحاول التقليل من شأن خسائرها، لكن هذه الخسائر كانت في الواقع كانت أكثر بكثير من الأرقام المعلنة رسميًا.
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ووفقا للضابط المتقاعد، فإن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في محادثة له أجراها مع مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة في "البنتاغون"، أبلغ الأخير، في فبراير/ شباط الماضي، عن مقتل 250 ألف جندي أوكراني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في حديثه خلال العرض العسكري في موسكو، أن الشعب الأوكراني أصبح رهينة الانقلاب وخطط الغرب، وهذا هو سبب الكارثة الحالية في أوكرانيا.
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وقال بوتين: "الطموحات الباهظة والغطرسة والتساهل تتحول حتما إلى مأساة. هذا هو سبب الكارثة التي يعيشها الشعب الأوكراني الآن".

وأضاف: "لقد أصبح (الشعب الأوكراني) رهينة الانقلاب والنظام الإجرامي لأسياده الغربيين وورقة مساومة في تنفيذ خططهم القاسية والأنانية".
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