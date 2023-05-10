https://sputnikarabic.ae/20230510/مصدر-لـسبوتنيك-روسيا-تظهر-مقاربة-بناءة-في-المفاوضات-بشأن-صفقة-الحبوب-1076846914.html

مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب

مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب

أفاد مصدر مطلع على سير المفاوضات بشأن صفقة الحبوب لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن الصفقة و"تنتظر استيفاء الشروط الخاصة... 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T06:04+0000

2023-05-10T06:04+0000

2023-05-10T06:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأجاب المصدر للوكالة ردا على سؤال حول موقف الوفد الروسي في المحادثات، قائلا "بناءة جدا"، مشيرا إلى أن مفاوضات اسطنبول بشأن الصفة ستكون حاسمة ولا آفاق على تمديدها.وتستضيف مدينة اسطنبول التركية اجتماعًا رباعيًا رفيع المستوى حول مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، يومي 10 و11 أيار/مايو الجاري. حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في وقت سابق.ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 تموز/يوليو 2022، من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.كما تنص الاتفاقية، على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم فعله، في حين كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأن هذه القيود سترفع.ومددت روسيا، في وقت سابق، مبادرة الحبوب في البحر الأسود لمدة 60 يومًا، حتى 18 أيار/مايو.وكان فيرشينين قد أكد، السبت الماضي، أنه لا توجد نتائج ملموسة تشير إلى تلبية مطالب روسيا في إطار "صفقة الحبوب"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن صفقة الحبوب التي طرحها على روسيا لا تزال قيد الدراسة.

https://sputnikarabic.ae/20230510/روسيا-تظهر-مقاربة-بناءة-في-المفاوضات-بشأن-صفقة-الحبوب-1076845947.html

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