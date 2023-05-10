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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/مصدر-لـسبوتنيك-روسيا-تظهر-مقاربة-بناءة-في-المفاوضات-بشأن-صفقة-الحبوب-1076846914.html
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب
أفاد مصدر مطلع على سير المفاوضات بشأن صفقة الحبوب لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن الصفقة و"تنتظر استيفاء الشروط الخاصة... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T06:04+0000
2023-05-10T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأجاب المصدر للوكالة ردا على سؤال حول موقف الوفد الروسي في المحادثات، قائلا "بناءة جدا"، مشيرا إلى أن مفاوضات اسطنبول بشأن الصفة ستكون حاسمة ولا آفاق على تمديدها.وتستضيف مدينة اسطنبول التركية اجتماعًا رباعيًا رفيع المستوى حول مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، يومي 10 و11 أيار/مايو الجاري. حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في وقت سابق.ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 تموز/يوليو 2022، من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.كما تنص الاتفاقية، على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم فعله، في حين كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأن هذه القيود سترفع.ومددت روسيا، في وقت سابق، مبادرة الحبوب في البحر الأسود لمدة 60 يومًا، حتى 18 أيار/مايو.وكان فيرشينين قد أكد، السبت الماضي، أنه لا توجد نتائج ملموسة تشير إلى تلبية مطالب روسيا في إطار "صفقة الحبوب"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن صفقة الحبوب التي طرحها على روسيا لا تزال قيد الدراسة.
https://sputnikarabic.ae/20230510/روسيا-تظهر-مقاربة-بناءة-في-المفاوضات-بشأن-صفقة-الحبوب-1076845947.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب

06:04 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Burcu Okutanمركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Burcu Okutan
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أفاد مصدر مطلع على سير المفاوضات بشأن صفقة الحبوب لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن الصفقة و"تنتظر استيفاء الشروط الخاصة بالصادرات الروسية التي سبق التفاوض بشأنها مع الأمم المتحدة".
وأجاب المصدر للوكالة ردا على سؤال حول موقف الوفد الروسي في المحادثات، قائلا "بناءة جدا"، مشيرا إلى أن مفاوضات اسطنبول بشأن الصفة ستكون حاسمة ولا آفاق على تمديدها.
وتستضيف مدينة اسطنبول التركية اجتماعًا رباعيًا رفيع المستوى حول مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، يومي 10 و11 أيار/مايو الجاري. حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في وقت سابق.
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب
04:04 GMT
ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 تموز/يوليو 2022، من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
كما تنص الاتفاقية، على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم فعله، في حين كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأن هذه القيود سترفع.

ومددت روسيا، في وقت سابق، مبادرة الحبوب في البحر الأسود لمدة 60 يومًا، حتى 18 أيار/مايو.وكان فيرشينين قد أكد، السبت الماضي، أنه لا توجد نتائج ملموسة تشير إلى تلبية مطالب روسيا في إطار "صفقة الحبوب"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن صفقة الحبوب التي طرحها على روسيا لا تزال قيد الدراسة.
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