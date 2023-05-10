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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/معركة-خنادق-ضارية-يخوضها-جندي-روسي-يحبط-فيها-هجوما-أوكرانيا-فيديو---1076876002.html
معركة "خنادق" ضارية يخوضها جندي روسي يحبط فيها هجوما أوكرانيا... فيديو
معركة "خنادق" ضارية يخوضها جندي روسي يحبط فيها هجوما أوكرانيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فيديو تظهر فيه معركة ضارية تخوضها مجموعة من قوات المظليين الروسية ضد القوات الأوكرانيا. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T12:28+0000
2023-05-10T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوحدات المظلية الروسية صدت هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية التي حاولت الاقتراب من المواقع الروسية.وبحسب الفيديو المنشور، اكتشف المظليون مجموعة مسلحة تابعة للقوات الأوكرانية تقترب من مواقع القوات الروسية. وخاض الجنود الروس من الخنادق معركة ضد القوات الأوكرانية وبنيران موجهة من أسلحة خفيفة وقاذفات قنابل، ألحق مقاتلو"المشاة" ضربة نارية بعناصر القوات الأوكرانية، ومنعوهم من الاقتراب من مواقع القوات الروسية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

معركة "خنادق" ضارية يخوضها جندي روسي يحبط فيها هجوما أوكرانيا... فيديو

12:28 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فيديو تظهر فيه معركة ضارية تخوضها مجموعة من قوات المظليين الروسية ضد القوات الأوكرانيا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوحدات المظلية الروسية صدت هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية التي حاولت الاقتراب من المواقع الروسية.
وبحسب الفيديو المنشور، اكتشف المظليون مجموعة مسلحة تابعة للقوات الأوكرانية تقترب من مواقع القوات الروسية. وخاض الجنود الروس من الخنادق معركة ضد القوات الأوكرانية وبنيران موجهة من أسلحة خفيفة وقاذفات قنابل، ألحق مقاتلو"المشاة" ضربة نارية بعناصر القوات الأوكرانية، ومنعوهم من الاقتراب من مواقع القوات الروسية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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