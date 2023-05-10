https://sputnikarabic.ae/20230510/نتنياهو-مستعدون-لتوسيع-العملية-العسكرية-في-غزة-1076879362.html

نتنياهو: مستعدون لتوسيع العملية العسكرية في غزة

نتنياهو: مستعدون لتوسيع العملية العسكرية في غزة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي أضحى مستعدا لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T13:11+0000

2023-05-10T13:11+0000

2023-05-10T13:11+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، عن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، والمعروفة باسم "الدرع والسهم"، مضيفا أن بإمكانه توجيه ضربات قوية ضد القطاع.وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه برؤساء بلديات الجنوب الإسرائيلي، وذلك في لقاء عقد قبل قليل، فضلا عن لقائه بمسؤولين إسرائيليين آخرين.وقبل قليل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة "، حيث أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "40 صاروخا أُطلقت على سديروت وغلاف غزة، و20 نحو عسقلان وأسدود، بالإضافة إلى 3 صواريخ نحو تل أبيب خلال ساعتين".وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت، في وقت سابق اليوم، إن "هناك صواريخ كثيفة على يافا وتل أبيب ورامات وغان"، مشيرةً إلى "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وفي منطقة غوش دان"، مضيفة أن "مدينة تل أبيب تتعرض لهجمة صاروخية"، مؤكدةً أن الصواريخ التي استهدفت منطقة تل أبيب عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية في مطار بن غوريون.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكدا تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".

https://sputnikarabic.ae/20230510/إعلام-إسرائيلي-صافرات-الإنذار-تدوي-في-جميع-مستوطنات-غلاف-غزة-من-الجنوب-وصولا-إلى-تل-أبيب-1076871788.html

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