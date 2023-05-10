https://sputnikarabic.ae/20230510/نقابة-أطباء-السودان-خروج-66-مستشفى-عن-الخدمة-من-أصل-88--1076874631.html
نقابة أطباء السودان: خروج 66 مستشفى عن الخدمة من أصل 88
نقابة أطباء السودان: خروج 66 مستشفى عن الخدمة من أصل 88
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، عن توقف الخدمة الصحية في 60 مستشفى بالعاصمة الخرطوم والولايات من أصل 88. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T12:10+0000
2023-05-10T12:10+0000
2023-05-10T12:10+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
اتفاق السودان
الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg
وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أن هناك 28 مستشفى تعمل بشكل جزئي ضمن المستشفيات الـ88، وحسب البيان فبعض هذه المستشفيات يقدم فقط الإسعافات الأولية. وأوضح البيان أن هناك 17 مستشفى تم قصفها في البلاد، و20 أخرى تعرضت لإخلاء قسري منذ بداية الحرب. وتابع البيان أن هناك 6 عربات إسعاف تعرضت للاعتداء من قبل قوات عسكرية ولم يسمح لها بالمرور لنقل المرضى.وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الإثنين الماضي، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، يوم السبت الماضي.وأكدت الخارجية السعودية أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230510/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/السودان-الدعم-السريع-يعلن-إسقاط-طائرة-شمال-الحلفايا-1076862925.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_62deb235556276b450545a5ff338308e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي
نقابة أطباء السودان: خروج 66 مستشفى عن الخدمة من أصل 88
تابعنا عبر
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، عن توقف الخدمة الصحية في 60 مستشفى بالعاصمة الخرطوم والولايات من أصل 88.
وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أن هناك 28 مستشفى تعمل بشكل جزئي ضمن المستشفيات الـ88، وحسب البيان فبعض هذه المستشفيات يقدم فقط الإسعافات الأولية.
وأوضح البيان أن هناك 17 مستشفى تم قصفها في البلاد، و20 أخرى تعرضت لإخلاء قسري منذ بداية الحرب.
وتابع البيان أن هناك 6 عربات إسعاف تعرضت للاعتداء من قبل قوات عسكرية ولم يسمح لها بالمرور لنقل المرضى.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الإثنين الماضي، عن بدء محادثات تمهيدية
بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، يوم السبت الماضي.
وأكدت الخارجية السعودية أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط
بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.
وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.