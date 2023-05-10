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https://sputnikarabic.ae/20230510/نقابة-أطباء-السودان-خروج-66-مستشفى-عن-الخدمة-من-أصل-88--1076874631.html
نقابة أطباء السودان: خروج 66 مستشفى عن الخدمة من أصل 88
نقابة أطباء السودان: خروج 66 مستشفى عن الخدمة من أصل 88
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، عن توقف الخدمة الصحية في 60 مستشفى بالعاصمة الخرطوم والولايات من أصل 88. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T12:10+0000
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وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أن هناك 28 مستشفى تعمل بشكل جزئي ضمن المستشفيات الـ88، وحسب البيان فبعض هذه المستشفيات يقدم فقط الإسعافات الأولية. وأوضح البيان أن هناك 17 مستشفى تم قصفها في البلاد، و20 أخرى تعرضت لإخلاء قسري منذ بداية الحرب. وتابع البيان أن هناك 6 عربات إسعاف تعرضت للاعتداء من قبل قوات عسكرية ولم يسمح لها بالمرور لنقل المرضى.وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الإثنين الماضي، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، يوم السبت الماضي.وأكدت الخارجية السعودية أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230510/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/السودان-الدعم-السريع-يعلن-إسقاط-طائرة-شمال-الحلفايا-1076862925.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي

نقابة أطباء السودان: خروج 66 مستشفى عن الخدمة من أصل 88

12:10 GMT 10.05.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023
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أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، عن توقف الخدمة الصحية في 60 مستشفى بالعاصمة الخرطوم والولايات من أصل 88.
وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أن هناك 28 مستشفى تعمل بشكل جزئي ضمن المستشفيات الـ88، وحسب البيان فبعض هذه المستشفيات يقدم فقط الإسعافات الأولية.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
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05:15 GMT
وأوضح البيان أن هناك 17 مستشفى تم قصفها في البلاد، و20 أخرى تعرضت لإخلاء قسري منذ بداية الحرب.
وتابع البيان أن هناك 6 عربات إسعاف تعرضت للاعتداء من قبل قوات عسكرية ولم يسمح لها بالمرور لنقل المرضى.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الإثنين الماضي، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، يوم السبت الماضي.
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
السودان... "الدعم السريع" يعلن إسقاط طائرة شمال الحلفايا
09:57 GMT
وأكدت الخارجية السعودية أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.
وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
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