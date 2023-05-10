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https://sputnikarabic.ae/20230510/نيزك-يخترق-منزلا-في-مشهد-نادر-لم-يسجل-سابقا-فيديو--1076882377.html
نيزك يخترق منزلا في مشهد نادر لم يسجل سابقا... فيديو
نيزك يخترق منزلا في مشهد نادر لم يسجل سابقا... فيديو
أفادت عائلة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عن سقوط جسم غريب فوق سطح منزلهم، الأسبوع الماضي، مما أثار حديثا عن "نيزك محتمل". 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T14:06+0000
2023-05-10T14:06+0000
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وذكرت سوزي كوب أنها وجدت ثقبًا في سقف منزل والدها في بلدة هوبويل في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وتبين لاحقًا أنه بسبب سقوط ما يبدو أنه نيزك على المنزل.وقالت كوب إنه لم يكن هناك أحد في المنزل في ذلك الوقت، وبينما كانت تتنقل بين الحطام وألواح الجبس، وجدت صخرة معدنية في زاوية الغرفة.وقال ديريك بيتس، كبير علماء الفلك في معهد "فرانكلين": "إنه يمكن أن يكون عمره من 4 إلى 5 مليارات سنة، وربما بقي منذ بداية النظام الشمسي".وتابع: "لقد كان يدور في الفضاء طوال ذلك الوقت، والآن وصل إلى الأرض وسقط مباشرة في المنزل، ولكن أن يضرب منزل بالفعل ويمكن للناس من التقاطه، فهذا أمر غير معتاد حقًا. لقد حدث ذلك مرات قليلة في التاريخ".
https://sputnikarabic.ae/20230510/اكتشاف-طريق-في-قاع-البحر-الأبيض-المتوسط-عمره-7-آلاف-عام-فيديو--1076878626.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

نيزك يخترق منزلا في مشهد نادر لم يسجل سابقا... فيديو

14:06 GMT 10.05.2023
© Fotolia / James Thewنيزك يقترب من الأرض
نيزك يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Fotolia / James Thew
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أفادت عائلة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عن سقوط جسم غريب فوق سطح منزلهم، الأسبوع الماضي، مما أثار حديثا عن "نيزك محتمل".
وذكرت سوزي كوب أنها وجدت ثقبًا في سقف منزل والدها في بلدة هوبويل في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وتبين لاحقًا أنه بسبب سقوط ما يبدو أنه نيزك على المنزل.
وقالت كوب إنه لم يكن هناك أحد في المنزل في ذلك الوقت، وبينما كانت تتنقل بين الحطام وألواح الجبس، وجدت صخرة معدنية في زاوية الغرفة.
وقال ديريك بيتس، كبير علماء الفلك في معهد "فرانكلين": "إنه يمكن أن يكون عمره من 4 إلى 5 مليارات سنة، وربما بقي منذ بداية النظام الشمسي".
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وتابع: "لقد كان يدور في الفضاء طوال ذلك الوقت، والآن وصل إلى الأرض وسقط مباشرة في المنزل، ولكن أن يضرب منزل بالفعل ويمكن للناس من التقاطه، فهذا أمر غير معتاد حقًا. لقد حدث ذلك مرات قليلة في التاريخ".
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