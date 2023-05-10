https://sputnikarabic.ae/20230510/هل-قصف-الطيران-المصري-قوات-الدعم-السريع-وزير-الخارجية-يجيب-1076846660.html
هل قصف الطيران المصري قوات الدعم السريع... وزير الخارجية يجيب
هل قصف الطيران المصري قوات الدعم السريع... وزير الخارجية يجيب
رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على تصريحات قائد الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأن الطيران المصري قصف مواقع تابعة لقواته. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T05:28+0000
2023-05-10T05:28+0000
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وقال سامح شكري، في حوار على قناة صدى البلد المصرية، إن "هناك نوع من عدم التدقيق تحت ضوء ضغوط المشهد السوداني"، مضيفا أن "الدور المصري في السودان معاون، وميسر من أجل صالح كل الأطراف السودانية".وأعرب شكري، عن أمل بلاده في حل للأزمة، مشيرا في الوقت ذاته أن "الأمور تسير إلى استمرار التشبث وعدم الوصول إلى نقطة توافق".وكان وزير الخارجية المصري كشف في وقت سابق، عن تنسيق بلاده مع السعودية من أجل التوصل لحل للأزمة السودانية.وقال الوزير المصري، إن هناك اتصالات مستمرة مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، منذ بداية الأزمة السودانية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأوضح أن هناك دعوة مشتركة من بلاده والمملكة العربية السعودية لعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مرتين بشأن الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن قرار الجامعة العربية بشأن السودان شكل مجموعة اتصال من مصر والسعودية والأمين العام لاحتواء الأزمة.وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230507/جامعة-الدول-العربية-تعلن-تشكيل-لجنة-سعودية-مصرية-للتواصل-مع-طرفي-النزاع-في-السودان-1076766710.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
هل قصف الطيران المصري قوات الدعم السريع... وزير الخارجية يجيب
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رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على تصريحات قائد الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأن الطيران المصري قصف مواقع تابعة لقواته.
وقال سامح شكري، في حوار على قناة صدى البلد المصرية، إن "هناك نوع من عدم التدقيق تحت ضوء ضغوط المشهد السوداني"، مضيفا أن "الدور المصري في السودان معاون، وميسر من أجل صالح كل الأطراف السودانية".
وأعرب شكري، عن أمل بلاده في حل للأزمة، مشيرا في الوقت ذاته أن "الأمور تسير إلى استمرار التشبث وعدم الوصول إلى نقطة توافق".
وكان وزير الخارجية المصري كشف في وقت سابق، عن تنسيق بلاده مع السعودية
من أجل التوصل لحل للأزمة السودانية.
وقال الوزير المصري، إن هناك اتصالات مستمرة مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، منذ بداية الأزمة السودانية، بحسب موقع
"بوابة الأهرام".
وأوضح أن هناك دعوة مشتركة من بلاده والمملكة العربية السعودية لعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مرتين بشأن الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن قرار الجامعة العربية
بشأن السودان شكل مجموعة اتصال من مصر والسعودية والأمين العام لاحتواء الأزمة.
وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.