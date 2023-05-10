https://sputnikarabic.ae/20230510/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-إيتمار-بن-غفير-حان-وقت-الاغتيالات-1076864524.html
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: حان وقت الاغتيالات
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: حان وقت الاغتيالات
شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على أنه "حان وقت الاغتيالات". 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T10:42+0000
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وقال بن غفير، عبر حسابه على تويتر: "حان وقت الاغتيالات"، وذلك تزامنًا مع غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "جيش الدفاع سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".وأضاف أدرعي أن "طائرة عسكرية استهدفت سيارة كان يستقلها نشطاء إرهابيين كانوا في طريقهم لموقع رمي صواريخ في منطقة خان يونس".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن "المستشفى الأوروبي أعلن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة وصلا إلى المستشفى، جراء شظايا صاروخ إسرائيلي استهدفهما شرق خان يونس".وأكدت الوكالة أن "صاروخاً من طائرة بدون طيار استهدف المزارعين شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف موقعين شرق خان يونس".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".
https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-شن-هجوم-واسع-النطاق-على-قطاع-غزة-1076862800.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: حان وقت الاغتيالات
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شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على أنه "حان وقت الاغتيالات".
وقال بن غفير، عبر حسابه على تويتر: "حان وقت الاغتيالات"، وذلك تزامنًا مع غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "بدء شن هجوم واسع النطاق
على قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "جيش الدفاع سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".
وأضاف أدرعي أن "طائرة عسكرية استهدفت سيارة كان يستقلها نشطاء إرهابيين كانوا في طريقهم لموقع رمي صواريخ في منطقة خان يونس".
وأفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن "المستشفى الأوروبي أعلن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة وصلا إلى المستشفى، جراء شظايا صاروخ إسرائيلي استهدفهما شرق خان يونس".
وأكدت الوكالة أن "صاروخاً من طائرة بدون طيار استهدف المزارعين شرق خان يونس
، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف موقعين شرق خان يونس".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".