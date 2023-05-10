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وزير الخارجية الصيني: ندعم الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا
وزير الخارجية الصيني: ندعم الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا
صرح وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، بأن الصين تدعم مسار التنمية الذي اختارته الشعوب الأوروبية، كما تدعم أوروبا في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T02:19+0000
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ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن تشين تصريحات أدلى بها أثناء لقائه بالصحفيين مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عقب محادثاتهما في برلين.وأضاف الوزير الصيني أن بلاده بصفتها شريك رئيسي لأوروبا في التصدي للمخاطر والتحديات، فإنها ترحب بأوروبا لتتقاسم الفرص وعوائد التنمية التي تتيحها السوق الصينية، من أجل تعزيز التنمية المشتركة لتحديث الصين وتكامل أوروبا.وأضاف تشين أنه ينبغي على الصين وألمانيا التمسك بالاستقلال الاستراتيجي، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التضامن والتعاون، من أجل خدمة المصالح الأساسية للشعبين وسبل العيش والرفاهية طويلة الأجل للبشرية جمعاء.وأضاف تشين أن الجانبين اتفقا على بذل كل الجهود للتحضير للجولة السابعة الوشيكة من المشاورات الحكومية بين الصين وألمانيا، ووضع خطة شاملة للتعاون العملي في مختلف المجالات في الفترة المقبلة.وأعرب الوزير الصيني عن استعداد بلاده للعمل مع ألمانيا للعب دور الداعمتين للتعافي الاقتصادي العالمي، وحافظتي السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، والمدافعتين عن النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية".ودعا الجانبين إلى الحفاظ على التعاون القائم وتنميته، وخلق بيئة مواتية وتوقعات مستقرة لشركات البلدين على نحو يحفز التعاون، وتوفير قوة دفع أقوى للنمو للاقتصاد العالمي.
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار, أخبار ألمانيا

وزير الخارجية الصيني: ندعم الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا

02:19 GMT 10.05.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIوزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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صرح وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، بأن الصين تدعم مسار التنمية الذي اختارته الشعوب الأوروبية، كما تدعم أوروبا في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي.
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن تشين تصريحات أدلى بها أثناء لقائه بالصحفيين مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عقب محادثاتهما في برلين.
وأضاف الوزير الصيني أن بلاده بصفتها شريك رئيسي لأوروبا في التصدي للمخاطر والتحديات، فإنها ترحب بأوروبا لتتقاسم الفرص وعوائد التنمية التي تتيحها السوق الصينية، من أجل تعزيز التنمية المشتركة لتحديث الصين وتكامل أوروبا.
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وأضاف تشين أنه ينبغي على الصين وألمانيا التمسك بالاستقلال الاستراتيجي، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التضامن والتعاون، من أجل خدمة المصالح الأساسية للشعبين وسبل العيش والرفاهية طويلة الأجل للبشرية جمعاء.
وأضاف تشين أن الجانبين اتفقا على بذل كل الجهود للتحضير للجولة السابعة الوشيكة من المشاورات الحكومية بين الصين وألمانيا، ووضع خطة شاملة للتعاون العملي في مختلف المجالات في الفترة المقبلة.
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وأعرب الوزير الصيني عن استعداد بلاده للعمل مع ألمانيا للعب دور الداعمتين للتعافي الاقتصادي العالمي، وحافظتي السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، والمدافعتين عن النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية".
ودعا الجانبين إلى الحفاظ على التعاون القائم وتنميته، وخلق بيئة مواتية وتوقعات مستقرة لشركات البلدين على نحو يحفز التعاون، وتوفير قوة دفع أقوى للنمو للاقتصاد العالمي.
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