https://sputnikarabic.ae/20230510/وزير-الخارجية-الصيني-ندعم-الاستقلال-الاستراتيجي-لأوروبا-1076845476.html
وزير الخارجية الصيني: ندعم الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا
وزير الخارجية الصيني: ندعم الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا
صرح وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، بأن الصين تدعم مسار التنمية الذي اختارته الشعوب الأوروبية، كما تدعم أوروبا في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T02:19+0000
2023-05-10T02:19+0000
2023-05-10T02:19+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
الأخبار
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/02/1074240945_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_49016a27889f693ca9447309868db0ab.jpg
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن تشين تصريحات أدلى بها أثناء لقائه بالصحفيين مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عقب محادثاتهما في برلين.وأضاف الوزير الصيني أن بلاده بصفتها شريك رئيسي لأوروبا في التصدي للمخاطر والتحديات، فإنها ترحب بأوروبا لتتقاسم الفرص وعوائد التنمية التي تتيحها السوق الصينية، من أجل تعزيز التنمية المشتركة لتحديث الصين وتكامل أوروبا.وأضاف تشين أنه ينبغي على الصين وألمانيا التمسك بالاستقلال الاستراتيجي، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التضامن والتعاون، من أجل خدمة المصالح الأساسية للشعبين وسبل العيش والرفاهية طويلة الأجل للبشرية جمعاء.وأضاف تشين أن الجانبين اتفقا على بذل كل الجهود للتحضير للجولة السابعة الوشيكة من المشاورات الحكومية بين الصين وألمانيا، ووضع خطة شاملة للتعاون العملي في مختلف المجالات في الفترة المقبلة.وأعرب الوزير الصيني عن استعداد بلاده للعمل مع ألمانيا للعب دور الداعمتين للتعافي الاقتصادي العالمي، وحافظتي السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، والمدافعتين عن النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية".ودعا الجانبين إلى الحفاظ على التعاون القائم وتنميته، وخلق بيئة مواتية وتوقعات مستقرة لشركات البلدين على نحو يحفز التعاون، وتوفير قوة دفع أقوى للنمو للاقتصاد العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20230414/صندوق-النقد-النمو-الاقتصادي-للصين-قد-يؤثر-على-أسعار-الغاز-في-أوروبا-1075923459.html
https://sputnikarabic.ae/20230412/وزيرة-الاقتصاد-الإسبانية-تحذر-أوروبا-من-تجاهل-دور-الصين-الجيوسياسي-1075811791.html
الصين
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/02/1074240945_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_41b755d324c8559fb680ab1b60087d74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار, أخبار ألمانيا
وزير الخارجية الصيني: ندعم الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، بأن الصين تدعم مسار التنمية الذي اختارته الشعوب الأوروبية، كما تدعم أوروبا في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي.
ونقلت وكالة
"شينخوا" الصينية عن تشين تصريحات أدلى بها أثناء لقائه بالصحفيين مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عقب محادثاتهما في برلين.
وأضاف الوزير الصيني أن بلاده بصفتها شريك رئيسي لأوروبا في التصدي للمخاطر والتحديات، فإنها ترحب بأوروبا لتتقاسم الفرص وعوائد التنمية التي تتيحها السوق الصينية، من أجل تعزيز التنمية المشتركة لتحديث الصين وتكامل أوروبا.
وأضاف تشين أنه ينبغي على الصين وألمانيا التمسك بالاستقلال الاستراتيجي، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التضامن والتعاون، من أجل خدمة المصالح الأساسية للشعبين وسبل العيش والرفاهية طويلة الأجل للبشرية جمعاء.
وأضاف تشين أن الجانبين اتفقا على بذل كل الجهود للتحضير للجولة السابعة الوشيكة من المشاورات الحكومية بين الصين وألمانيا، ووضع خطة شاملة للتعاون العملي في مختلف المجالات في الفترة المقبلة.
وأعرب الوزير الصيني عن استعداد بلاده للعمل مع ألمانيا للعب دور الداعمتين للتعافي الاقتصادي العالمي
، وحافظتي السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، والمدافعتين عن النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية".
ودعا الجانبين إلى الحفاظ على التعاون القائم وتنميته، وخلق بيئة مواتية وتوقعات مستقرة لشركات البلدين على نحو يحفز التعاون، وتوفير قوة دفع أقوى للنمو للاقتصاد العالمي.