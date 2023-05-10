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وزير الدفاع التركي يكشف عن اتفاق لإنشاء مركز تنسيق في سوريا
وزير الدفاع التركي يكشف عن اتفاق لإنشاء مركز تنسيق في سوريا
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق بين تركيا وروسيا وإيران وسوريا بشأن القضايا الأمنية في سوريا. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T01:36+0000
2023-05-10T01:36+0000
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سبوتنيك. جاءت تصريحات أكار خلال تعليقه على المحادثات الرباعية التي عقدت في موسكو في 25 أبريل/ نيسان الماضي بين وزراء دفاع روسيا وإيران وتركيا وسوريا.وقال وزير الدفاع التركي إن بلاده لم تعد قادرة على الصمود أمام التدفق الجديد للاجئين السوريين، مضيفا أن أنقرة "لا تعتبر نفسها غازية في سوريا"، وهو ما تم التأكيد عليه في اجتماع 25 أبريل.يذكر أن وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، كان قد وصل أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في الاجتماع الرباعي، الذي سيعقده وزراء خارجية كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا.وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية لـ "سبوتنيك"، إن "الوفد السوري يضم في صفوفه أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري السفير السوري في موسكو، و جمال نجيب مدير مكتب وزير الخارجية، والمستشار إيهاب حامد".وكشف المصدر أن الوفد السوري سيؤكد خلال الاجتماع على "ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الاجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، والامتناع عن دعم الإرهاب".وأوضحت المصادر أن "الوفد السوري سيعقد على هامش الاجتماع الرباعي، لقاءات ثنائية مع كل من الوفدين الروسي والإيراني".ويعتزم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته المرتقبة لروسيا، مناقشة تطبيع العلاقات مع سوريا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
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وزير الدفاع التركي يكشف عن اتفاق لإنشاء مركز تنسيق في سوريا

01:36 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Stringer
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق بين تركيا وروسيا وإيران وسوريا بشأن القضايا الأمنية في سوريا.
سبوتنيك. جاءت تصريحات أكار خلال تعليقه على المحادثات الرباعية التي عقدت في موسكو في 25 أبريل/ نيسان الماضي بين وزراء دفاع روسيا وإيران وتركيا وسوريا.
وأوضح أكار: "في نهاية الاجتماع، أثرنا موضوع إنشاء مركز تنسيق أمني في سوريا، لبحث تطور الأحداث على الفور، لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن هذه القضية".
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وقال وزير الدفاع التركي إن بلاده لم تعد قادرة على الصمود أمام التدفق الجديد للاجئين السوريين، مضيفا أن أنقرة "لا تعتبر نفسها غازية في سوريا"، وهو ما تم التأكيد عليه في اجتماع 25 أبريل.
يذكر أن وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، كان قد وصل أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في الاجتماع الرباعي، الذي سيعقده وزراء خارجية كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا.
وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية لـ "سبوتنيك"، إن "الوفد السوري يضم في صفوفه أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري السفير السوري في موسكو، و جمال نجيب مدير مكتب وزير الخارجية، والمستشار إيهاب حامد".
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وكشف المصدر أن الوفد السوري سيؤكد خلال الاجتماع على "ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الاجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، والامتناع عن دعم الإرهاب".
وأوضحت المصادر أن "الوفد السوري سيعقد على هامش الاجتماع الرباعي، لقاءات ثنائية مع كل من الوفدين الروسي والإيراني".
ويعتزم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته المرتقبة لروسيا، مناقشة تطبيع العلاقات مع سوريا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
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