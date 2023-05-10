https://sputnikarabic.ae/20230510/-إطلاق-289-صاروخا-وقذيفة-هاون-من-قطاع-غزة-نحو-إسرائيل-1076885454.html
إطلاق 289 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة نحو إسرائيل
إطلاق 289 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة نحو إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق 289 صاروخا من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية، اليوم الأربعاء. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T15:14+0000
2023-05-10T15:14+0000
2023-05-10T15:14+0000
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وقال الجيش، في بيان نشره في حسابه على "تويتر": "تم إطلاق 289 صاروخًا وقذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل".وأضاف: "اجتاز 212 صاروخا الأراضي الإسرائيلية وسقط 56 داخل قطاع غزة وتم اعتراض 60 صاروخا".وتابع: "إسرائيل هاجمت 53 موقعًا ومجمعًا إرهابيًا شمل 108 أهداف".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و40 مصابا.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة".وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "40 صاروخا أُطلقت على سديروت وغلاف غزة، و20 نحو عسقلان وأسدود، بالإضافة إلى 3 صواريخ نحو تل أبيب خلال ساعتين".وكانت الإذاعة نفسها قالت، في وقت سابق اليوم، إن "هناك صواريخ كثيفة على يافا وتل أبيب ورامات وغان"، مشيرةً إلى "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وفي منطقة غوش دان".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".
https://sputnikarabic.ae/20230510/19-قتيلا-فلسطينيا-و40-مصابا-في-غزة-منذ-بداية-التصعيد-الإسرائيلي-1076881144.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إطلاق 289 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة نحو إسرائيل
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أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق 289 صاروخا من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.
وقال الجيش، في بيان نشره في حسابه على "تويتر": "تم إطلاق 289 صاروخًا وقذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل".
وأضاف: "اجتاز 212 صاروخا الأراضي الإسرائيلية وسقط 56 داخل قطاع غزة
وتم اعتراض 60 صاروخا".
وتابع: "إسرائيل هاجمت 53 موقعًا ومجمعًا إرهابيًا شمل 108 أهداف".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي
المتواصل على غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و40 مصابا.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة".
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "40 صاروخا أُطلقت على سديروت وغلاف غزة، و20 نحو عسقلان وأسدود، بالإضافة إلى 3 صواريخ نحو تل أبيب خلال ساعتين".
وكانت الإذاعة نفسها قالت، في وقت سابق اليوم، إن "هناك صواريخ كثيفة
على يافا وتل أبيب ورامات وغان"، مشيرةً إلى "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وفي منطقة غوش دان".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".