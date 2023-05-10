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https://sputnikarabic.ae/20230510/-إطلاق-469-صاروخا-من-غزة-333-منها-تجاوزت-الأراضي-الإسرائيلية-1076893509.html
إطلاق 469 صاروخا من غزة... 333 منها تجاوزت الأراضي الإسرائيلية
إطلاق 469 صاروخا من غزة... 333 منها تجاوزت الأراضي الإسرائيلية
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T20:25+0000
2023-05-10T20:25+0000
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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جاء ذلك في بيان للجيش، نشره في حسابه على "تويتر"، في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.وقال الجيش إنه تم إطلاق 469 صاروخا من غزة، 333 منها اجتازت الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض 153 صاروخا بمنظومة "القبة الحديدية"، حتى الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي (18:00 توقيت غرينتش).وأضاف أن مقاتلاته الحربية أغارت على 133 هدفا في القطاع.وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال غالانت في تصريح متلفز، إن نحو 400 صاروخ وقذيفة تم إطلاقها من قطاع غزة نحو الداخل الإسرائيلي، سقط ربعها داخل القطاع، وسقط جزء كبير منها في مناطق مفتوحة.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن العملية العسكرية على غزة لم تنته بعد، معربا عن استعداد الجيش الإسرائيلي لإطالة أمد تلك العملية المنطلقة على قطاع غزة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة "الجهاد الإسلامي" في تاريخها خلال ثوانٍ، مؤكدا أن "المعركة لم تنته بعد".وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230510/غالانت-لنظيره-الأمريكي-إسرائيل-مصممة-على-الدفاع-عن-نفسها-بأي-ثمن-1076893116.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

إطلاق 469 صاروخا من غزة... 333 منها تجاوزت الأراضي الإسرائيلية

20:25 GMT 10.05.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان للجيش، نشره في حسابه على "تويتر"، في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.
وقال الجيش إنه تم إطلاق 469 صاروخا من غزة، 333 منها اجتازت الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض 153 صاروخا بمنظومة "القبة الحديدية"، حتى الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي (18:00 توقيت غرينتش).
وأضاف أن مقاتلاته الحربية أغارت على 133 هدفا في القطاع.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال غالانت في تصريح متلفز، إن نحو 400 صاروخ وقذيفة تم إطلاقها من قطاع غزة نحو الداخل الإسرائيلي، سقط ربعها داخل القطاع، وسقط جزء كبير منها في مناطق مفتوحة.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن العملية العسكرية على غزة لم تنته بعد، معربا عن استعداد الجيش الإسرائيلي لإطالة أمد تلك العملية المنطلقة على قطاع غزة.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
غالانت لنظيره الأمريكي: إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها بأي ثمن
19:54 GMT
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة "الجهاد الإسلامي" في تاريخها خلال ثوانٍ، مؤكدا أن "المعركة لم تنته بعد".
وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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