https://sputnikarabic.ae/20230510/-إطلاق-469-صاروخا-من-غزة-333-منها-تجاوزت-الأراضي-الإسرائيلية-1076893509.html

إطلاق 469 صاروخا من غزة... 333 منها تجاوزت الأراضي الإسرائيلية

إطلاق 469 صاروخا من غزة... 333 منها تجاوزت الأراضي الإسرائيلية

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T20:25+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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جاء ذلك في بيان للجيش، نشره في حسابه على "تويتر"، في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.وقال الجيش إنه تم إطلاق 469 صاروخا من غزة، 333 منها اجتازت الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض 153 صاروخا بمنظومة "القبة الحديدية"، حتى الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي (18:00 توقيت غرينتش).وأضاف أن مقاتلاته الحربية أغارت على 133 هدفا في القطاع.وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال غالانت في تصريح متلفز، إن نحو 400 صاروخ وقذيفة تم إطلاقها من قطاع غزة نحو الداخل الإسرائيلي، سقط ربعها داخل القطاع، وسقط جزء كبير منها في مناطق مفتوحة.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن العملية العسكرية على غزة لم تنته بعد، معربا عن استعداد الجيش الإسرائيلي لإطالة أمد تلك العملية المنطلقة على قطاع غزة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة "الجهاد الإسلامي" في تاريخها خلال ثوانٍ، مؤكدا أن "المعركة لم تنته بعد".وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20230510/غالانت-لنظيره-الأمريكي-إسرائيل-مصممة-على-الدفاع-عن-نفسها-بأي-ثمن-1076893116.html

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