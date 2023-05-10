https://sputnikarabic.ae/20230510/-إعلام-صواريخ-من-قطاع-غزة-باتجاه-اسرائيل-1076888987.html
إعلام: صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل
إعلام: صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل
أفاد مراسل "سبوتنيك"، عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق إسرائيلية، بعد تداول أنباء بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T16:54+0000
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2023-05-10T16:59+0000
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العالم العربي
إعلام: صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل
16:54 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 16:59 GMT 10.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق إسرائيلية، بعد تداول أنباء بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.