عربي
https://sputnikarabic.ae/20230510/-إعلام-صواريخ-من-قطاع-غزة-باتجاه-اسرائيل-1076888987.html
إعلام: صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل
إعلام: صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل
أفاد مراسل "سبوتنيك"، عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق إسرائيلية، بعد تداول أنباء بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T16:54+0000
2023-05-10T16:59+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076876897_0:188:3071:1915_1920x0_80_0_0_c944cf4d88da01c65d195a08bbe5b635.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076876897_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c2563763756d8ed848515e256ef3fb54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

إعلام: صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل

16:54 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 16:59 GMT 10.05.2023)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق إسرائيلية، بعد تداول أنباء بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:10 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала