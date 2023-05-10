https://sputnikarabic.ae/20230510/19-قتيلا-فلسطينيا-و40-مصابا-في-غزة-منذ-بداية-التصعيد-الإسرائيلي-1076881144.html
19 قتيلا فلسطينيا و40 مصابا في غزة منذ بداية التصعيد الإسرائيلي
19 قتيلا فلسطينيا و40 مصابا في غزة منذ بداية التصعيد الإسرائيلي
ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و40 مصابا، وفق بيانات رسمية. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T13:40+0000
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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن مواطنين اثنين قتلا بعد ظهر اليوم الأربعاء، في قصف للطيران الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وقالت مصادر طبية إن 9 مواطنين أصيبوا في قصف للطيران الإسرائيلي على عدة مواقع جنوبي وشرقي وشمالي قطاع غزة.وقصفت طائرة حربية بصاروخين موقعاً شرق مدينة رفح وآخر شرق مدينة خان يونس، وموقعين غرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وآخر شرق بلدة بيت حانون، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب فيها وفي منازل وممتلكات المواطنين، وفق ذات المصدر.وتواصل المقاتلات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في القطاع، من رفح جنوبا وصولا إلى بيت حانون شمالا.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنه بسقوط القتيلين الأخيرين، ارتفعت حصيلة القتلى في غزة إلى 19 قتيلا ونحو 40 جريحاً بينهم أطفال ونساء ودمار في الشقق السكنية والمنازل والممتلكات الخاصة.في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة".وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي "إطلاق 40 صاروخا على سديروت وغلاف غزة، و20 نحو عسقلان وأسدود، بالإضافة إلى 3 صواريخ نحو تل أبيب خلال ساعتين".وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت، في وقت سابق اليوم، إن "هناك صواريخ كثيفة على يافا وتل أبيب ورامات وغان"، مشيرةً إلى "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وفي منطقة غوش دان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكدا تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".
https://sputnikarabic.ae/20230510/إعلام-إطلاق-أكثر-من-100-صاروخ-من-قطاع-غزة-باتجاه-إسرائيل-خلال-ساعة-واحدة-1076878356.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/إعلام-إسرائيلي-صافرات-الإنذار-تدوي-في-جميع-مستوطنات-غلاف-غزة-من-الجنوب-وصولا-إلى-تل-أبيب-1076871788.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/الخارجية-الفلسطينية-هناك-ردود-فعل-دولية-متواضعة-على-مجزرة-إسرائيل-في-قطاع-غزة-1076871443.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
19 قتيلا فلسطينيا و40 مصابا في غزة منذ بداية التصعيد الإسرائيلي
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ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و40 مصابا، وفق بيانات رسمية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن مواطنين اثنين قتلا بعد ظهر اليوم الأربعاء، في قصف للطيران الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية
إن 9 مواطنين أصيبوا في قصف للطيران الإسرائيلي على عدة مواقع جنوبي وشرقي وشمالي قطاع غزة.
وقصفت طائرة حربية بصاروخين موقعاً شرق مدينة رفح وآخر شرق مدينة خان يونس، وموقعين غرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وآخر شرق بلدة بيت حانون، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب فيها وفي منازل وممتلكات المواطنين، وفق ذات المصدر.
وتواصل المقاتلات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في القطاع، من رفح جنوبا وصولا إلى بيت حانون شمالا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنه بسقوط القتيلين الأخيرين، ارتفعت حصيلة القتلى في غزة إلى 19 قتيلا ونحو 40 جريحاً بينهم أطفال ونساء ودمار في الشقق السكنية والمنازل والممتلكات الخاصة.
في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية
، اليوم الأربعاء، "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة".
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي "إطلاق 40 صاروخا على سديروت وغلاف غزة، و20 نحو عسقلان وأسدود، بالإضافة إلى 3 صواريخ نحو تل أبيب خلال ساعتين".
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت، في وقت سابق اليوم، إن "هناك صواريخ كثيفة
على يافا وتل أبيب ورامات وغان"، مشيرةً إلى "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وفي منطقة غوش دان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة
باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكدا تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.
وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء شن هجوم واسع النطاق
على قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".