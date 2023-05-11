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https://sputnikarabic.ae/20230511/إعلام-فرنجية-يزور-السفارة-السعودية-في-بيروت-ويلتقي-بسفير-المملكة--1076903576.html
إعلام: فرنجية يزور السفارة السعودية في بيروت ويلتقي بسفير المملكة
إعلام: فرنجية يزور السفارة السعودية في بيروت ويلتقي بسفير المملكة
قالت تقارير إعلامية إن رئيس تيار المردة اللبناني، سليمان فرنجية، زار مقر السفارة السعودية في العاصمة بيروت. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T09:11+0000
2023-05-11T09:11+0000
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ووفقا لموقع "إم تي في" اللبناني، فإن فرنجية زار مقر السفارة السعودية في اليرزة، للقاء السفير وليد البخاري.وأوضح أنه "كان من المزمع أن يزور البخاري فرنجية في بنشعي، الاثنين المقبل، لكن بالأمس تمّ إبلاغ بنشعي أن هذه الزيارة لن تتم، وجرى الاتفاق على أن يزور فرنجية السفير السعودي في اليرزة".ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانييون في حياتهم اليومية، ليس أقلها انهيار العملة انهيارا تاريخيا لم يشهده لبنان من قبل.طالع أيضا: بري يصف لبنان بـ"البلد المنكوب" ويؤكد مجددا أن مرشحه للرئاسة هو سليمان فرنجية
https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-سليمان-فرنجية-مرشح-الرئاسة-اللبناني-أطلع-الفرنسيين-على-ضمانات-لهواجس-السعودية-1075422650.html
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أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

إعلام: فرنجية يزور السفارة السعودية في بيروت ويلتقي بسفير المملكة

09:11 GMT 11.05.2023
© Sputnik . Sergey mamontov /  / الانتقال إلى بنك الصورسليمان فرنجية في موسكو خلال لقاء لافروف
سليمان فرنجية في موسكو خلال لقاء لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
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قالت تقارير إعلامية إن رئيس تيار المردة اللبناني، سليمان فرنجية، زار مقر السفارة السعودية في العاصمة بيروت.
ووفقا لموقع "إم تي في" اللبناني، فإن فرنجية زار مقر السفارة السعودية في اليرزة، للقاء السفير وليد البخاري.
حزب الله اللبناني يعلن دعم سليمان فرنجية للترشح في الانتخابات الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
إعلام: سليمان فرنجية مرشح الرئاسة اللبناني أطلع الفرنسيين على ضمانات لهواجس السعودية
2 أبريل, 07:19 GMT
وأوضح أنه "كان من المزمع أن يزور البخاري فرنجية في بنشعي، الاثنين المقبل، لكن بالأمس تمّ إبلاغ بنشعي أن هذه الزيارة لن تتم، وجرى الاتفاق على أن يزور فرنجية السفير السعودي في اليرزة".

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن زيارة مرشح الرئاسة اللبنانية، سليمان فرنجية، إلى فرنسا، تضمنت إطلاعهم على "ضمانات" للمخاوف السعودية من ترشحه.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانييون في حياتهم اليومية، ليس أقلها انهيار العملة انهيارا تاريخيا لم يشهده لبنان من قبل.
طالع أيضا: بري يصف لبنان بـ"البلد المنكوب" ويؤكد مجددا أن مرشحه للرئاسة هو سليمان فرنجية
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