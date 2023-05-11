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https://sputnikarabic.ae/20230511/اتصالات-بين-حركتي-حماس-والجهاد-الإسلامي-بشأن-الهجمات-الإسرائيلية-على-غزة-1076896684.html
اتصالات بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة
اتصالات بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة
شهدت الساعات الماضية اتصالات متواصلة بين قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين بشأن تطورات الأوضاع المشتعلة في قطاع غزة وما شهده من هجمات إسرائيلية... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T03:56+0000
2023-05-11T03:56+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مصادر فلسطينية قولها، إن ثمة اتصالات متواصلة بين إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وزياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد، بحثا خلالها تطورات الوضع الميداني واتصالات الوسطاء.يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي عن "تواصل سياسي على أعلى مستوى مع حركة حماس"، مؤكدا أن "محاولات ضرب الأسافين ستفشل، والجميع موحد خلف المقاومة"، على حد تعبيره.وشدد الهندي على أن "عملية الرد تتم بتوافق وطني داخل الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية "، مشيرا إلى أن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فشل في تحقيق أهدافه الميدانية والإعلامية".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع.وقال أدرعي في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي حارس الأسوار والفجر الصادق.
https://sputnikarabic.ae/20230511/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يبحث-مع-نظيره-الإسرائيلي-التطورات-في-غزة-1076896555.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

اتصالات بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة

03:56 GMT 11.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatقادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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شهدت الساعات الماضية اتصالات متواصلة بين قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين بشأن تطورات الأوضاع المشتعلة في قطاع غزة وما شهده من هجمات إسرائيلية أسفرت عن خسائر في الأرواح.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مصادر فلسطينية قولها، إن ثمة اتصالات متواصلة بين إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وزياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد، بحثا خلالها تطورات الوضع الميداني واتصالات الوسطاء.
يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي عن "تواصل سياسي على أعلى مستوى مع حركة حماس"، مؤكدا أن "محاولات ضرب الأسافين ستفشل، والجميع موحد خلف المقاومة"، على حد تعبيره.
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التطورات في غزة
03:33 GMT
وشدد الهندي على أن "عملية الرد تتم بتوافق وطني داخل الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية "، مشيرا إلى أن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فشل في تحقيق أهدافه الميدانية والإعلامية".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع.
الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل - معبر إيريز البري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
الأمم المتحدة تحذر من عواقب إغلاق معابر غزة
أمس, 22:10 GMT
وقال أدرعي في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.
وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي حارس الأسوار والفجر الصادق.
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