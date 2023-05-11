https://sputnikarabic.ae/20230511/اغتيال-الصحفيين-وقتل-الصوت-والحقيقة-ذكرى-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1076915916.html
اغتيال الصحفيين وقتل الصوت والحقيقة… ذكرى مقتل شيرين أبو عاقلة
اغتيال الصحفيين وقتل الصوت والحقيقة… ذكرى مقتل شيرين أبو عاقلة
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: ملف اغتيال الصحفيين حول العالم، ومرور سنة على اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T12:47+0000
2023-05-11T12:47+0000
2023-05-11T12:47+0000
راديو
صدى الحياة
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اغتيال الصحفيين وقتل الصوت والحقيقة… ذكرى مقتل شيرين أبو عاقلة
اغتيال الصحفيين وقتل الصوت والحقيقة… ذكرى مقتل شيرين أبو عاقلة
الحادي عشر من مايو/ أيار، بات اليوم ذكرى حزينة في نفوسنا ويوما أليما فقدنا فيه صوت فلسطين والعالم العربي، صوت شيرين أبو عاقلة الذي حتى وإن قتل برصاص الجيش الإسرائيلي لم يقتل في مسامعنا ولا في أعماقنا وذكرانا.منذ سنة وفي هذا اليوم، ودّع العالم العربي بحزن وألـــم الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تأديتها مهنتها في تغطية أحداث اقتحام مخيمات جنين.حول هذا الموضوع، قال مؤسس مهرجان "لون، كلمة، نغم" وعضو مجلس الكتّاب والأدباء العرب عضو الرابطة العربية للآداب والثقافة، الشاعر فادي شاهين، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
اغتيال الصحفيين وقتل الصوت والحقيقة… ذكرى مقتل شيرين أبو عاقلة
تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: ملف اغتيال الصحفيين حول العالم، ومرور سنة على اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.
الحادي عشر من مايو/ أيار، بات اليوم ذكرى حزينة في نفوسنا ويوما أليما فقدنا فيه صوت فلسطين والعالم العربي، صوت شيرين أبو عاقلة الذي حتى وإن قتل برصاص الجيش الإسرائيلي لم يقتل في مسامعنا ولا في أعماقنا وذكرانا.
منذ سنة وفي هذا اليوم، ودّع العالم العربي بحزن وألـــم الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تأديتها مهنتها في تغطية أحداث اقتحام مخيمات جنين.
حول هذا الموضوع، قال مؤسس مهرجان "لون، كلمة، نغم" وعضو مجلس الكتّاب والأدباء العرب عضو الرابطة العربية للآداب والثقافة، الشاعر فادي شاهين، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ جرائم القتل بحق الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين قتلوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، هناك صمت دولي عالمي عن ما يحدث فالأمور واضحة، فما ينطبق هناك غير مقبول هنا، هناك ازدواجية في المعايير في القانون الدولي ولا بد أن يقف العالم وقفة صدق مع نفسه".
وطالب فادي شاهين "الحكومات العربية قيادة وشعبا الوقوف سندا قويا إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن لا تبقى حقوق الإنسان مجرد شماعة في هذا العالم".
التفاصيل في الملف الصوتي...