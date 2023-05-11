https://sputnikarabic.ae/20230511/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-وقف-فوري-للعنف-بين-إسرائيل-والفلسطينيين-1076927565.html
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، معربا عن قلقه إزاء التصعيد الخطير للعنف في الأيام الأخيرة. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T17:01+0000
2023-05-11T17:01+0000
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وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء هذه الجولة الجديدة من العنف والوضع الأمني المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل". وأضاف أن هذا التصعيد الأخير أدى لوقوع إصابات غير مقبولة في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال.وتابع: "نحث على وقف إطلاق نار فوري وشامل سينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإطلاق الصواريخ الحالي على إسرائيل، وهو أمر غير مقبول"، داعياً إلى "احترام القانون الدولي الإنساني".وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يثني على جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع جميع الأطراف لإعادة الأفق السياسي لحل الدولتين واستقرار المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230511/مقتل-إسرائيلي-جراء-سقوط-صاروخ-من-غزة-على-تل-أبيب-فيديو-1076926817.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين
17:01 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 17:07 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، معربا عن قلقه إزاء التصعيد الخطير للعنف في الأيام الأخيرة.
وقال
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء هذه الجولة الجديدة من العنف والوضع الأمني المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل".
وأضاف أن هذا التصعيد الأخير أدى لوقوع إصابات غير مقبولة في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال.
وتابع: "نحث على وقف إطلاق نار فوري وشامل سينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
وإطلاق الصواريخ الحالي على إسرائيل، وهو أمر غير مقبول"، داعياً إلى "احترام القانون الدولي الإنساني".
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يثني على جهود مصر
للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع جميع الأطراف لإعادة الأفق السياسي لحل الدولتين واستقرار المنطقة.