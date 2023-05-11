https://sputnikarabic.ae/20230511/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-جندي-جراء-إطلاق-النار-عليه-خلال-اقتحام-مناطق-في-الضفة-1076898436.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي جراء إطلاق النار عليه خلال اقتحام مناطق في الضفة
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي جراء إطلاق النار عليه خلال اقتحام مناطق في الضفة
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة برصاصة خلال اعتقالات مساء أمس في مخيم نور الشمس للاجئين في السامرة. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T07:09+0000
2023-05-11T07:09+0000
2023-05-11T07:09+0000
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ونقلت القناة 13 العبرية عن الجيش: "قوات الأمن الإسرائيلي نفذت مساء أمس عملية اعتقال في مناطق يهودا والسامرة، وجرى اعتقال 15 مطلوباً، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار عليه".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع.وقال أدرعي في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجّه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي "حارس الأسوار" و"الفجر الصادق".
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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي جراء إطلاق النار عليه خلال اقتحام مناطق في الضفة
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أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة برصاصة خلال اعتقالات مساء أمس في مخيم نور الشمس للاجئين في السامرة.
ونقلت القناة 13 العبرية عن الجيش: "قوات الأمن الإسرائيلي نفذت مساء أمس عملية اعتقال في مناطق يهودا والسامرة، وجرى اعتقال 15 مطلوباً، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار عليه".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي
في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع.
وقال أدرعي في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة
".
وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.
وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجّه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي "حارس الأسوار" و"الفجر الصادق".